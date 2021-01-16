Как скачать вебинар 2 Максим Вердикта "Ты ничего не знаешь о женщинах"

Отправлено Сегодня, 06:53

Привет! Некоторые мужчины в теме и уже знают кто такой Максим Вердикт. Он учит механике отношений и многое, что он говорит, похоже на правду. Многие мужчины его знают по его видео на ютубе и стримах, где ему платно задают вопросы. Для того чтобы задать вопрос, нужно заплатить 1000 руб. Нормально, можно было сделать 500, ведь Максим как-то сказал, что делает это не для денег. Если бы он хотел зарабатывать много, то консультировал бы женщин. Также Максим сказал, что 1000 руб за вопрос это потому что приходит много сообщений и он сделал такую цену, чтобы он успел ответить на все вопросы.

Ну теперь про сам вебинар 2, который Максим предлагает за деньги. Продолжительность вебинара 3 часа, цена 4000 руб.

Максим говорит, что там такая информация, что мужчинам это необходимо.

Как скачать вебинар

Способ 1

Для того, чтобы скачать вебинар, точнее вам дадут только ссылку на просмотр, необходимо связаться с помощником Максима через ватсап, он вам скинет счет для оплаты по ссылке, вы ему напишите почту аккаунта вашего ютуба и вам предоставят ссылку просле того, как заплатите 4000 руб, на запись вебинара, по которой вы можете смотреть запись вебинара сколько захотите. Номер ватсапа смотрите на канале Максима на ютубе.

Способ 2

Считаю, что этот вебинар должен иметь цену 3000 руб, так как это запись закрытого стрима, где люди могли задавать вопросы, на записи вы не можете задавать вопросы. Если смотреть по информации, то думал, что будет больше новой информации и примеров общения. Поэтому назначил бы цену 2500 руб. Так вебинар действительно полезен. Многие хотят приобрести, но цена 4000 руб это дорого, особенно для людей из небольших городов, у кого-то это вообще аванс. Поэтому вы можете приобрести всего за 990 руб. Для этого напишите сообщение.