Услуги по сертификации продукции

Отправлено Сегодня, 06:15

Сертификат соответствия – это документ, выданный для подтверждения того, что продукция, система качества, система управления качеством отвечает установленным требованиям конкретного стандарта или иного нормативного документа, определенного действующим законодательством. Например, таковыми бывают ДСТУ, ГОСТ и др. Термин «сертификат качества» является неофициальным и используемым как синоним к определению «сертификат соответствия». Также, мы рекомендуем ознакомиться с информацией подробнее https://zaservis.ru/...glasheniya.html.

Сертификация продукции при импорте. Импорт товара - неотъемлемая часть международных рыночных отношений, но осуществляя реализацию продукции на территории России нужно строго соблюдать установленный порядок мер регулирования.

Сертификация продуктов питания. Практически все продукты питания подлежат обязательной сертификации или декларированию - в соответствии с требованиями, установленными законом, предприниматели должны оформлять сертификаты или декларации на данный тип продукции. Только наличие необходимых документов позволит предпринимателю законно осуществлять свою деятельность - производить пищевые товары, заниматься их экспортом, импортом и продажей.

Если же говорить о самих продуктах питания, то овощи, фрукты, ягоды или орехи потребляются человеком в натуральном, необработанном виде. Большинство же продуктов питания употребляют после переработки: колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия, кисломолочные продукты и т.д.

Обязательная сертификация проводится на соответствие требованиям нормативных документов, определенных законодательными актами Российской Федерации или нормативных документов, включенных в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в России. Добровольная сертификация проводится в порядке, определенном договором между органом по сертификации и заявителем, о есть между производителем и поставщиком по собственной инициативе. При этом подтверждается соответствие продукции заявленным требованиям.