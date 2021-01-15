Бесплатный вебинар «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн»

Новогодние праздники заканчиваются, впереди маячит выход на работу, и далеко не для всех он будет радостным. Все каникулы ты сам планируешь свой день, делаешь то, что тебе интересно, а не то, что придумал твой начальник. Если тебе кажется, что ты живешь по-настоящему только в выходные, волей-неволей возникают мысли: а есть ли вообще такая работа, где ты получаешь истинное удовольствие и приличный заработок? Еще как есть!
В нашем новом мире очень много онлайн-профессий. Вы можете стать таргетологом, SEO-специалистом, копирайтером или сторисмейкером. Но мы предлагаем вам попробовать себя в помощи другим людям и стать коучем!
Коучинг – то, что язык не поворачивается назвать работой. Это удовольствие, это призвание, это вклад в других людей. Кроме того, коучинг – это профессия, где нет потолка по заработку, зато есть возможность работать онлайн.
На вебинаре «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн» тренер и коуч Анна Парьева поделится своим личным опытом освоения новой профессии и увеличения своего дохода. Выпускники наших программ так же не раз доказали, что для профессии коуча не существует границ – ни географических, ни финансовых.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/
Вы узнаете:
- Что такое коучинг как метод работы с людьми
- В чем главные принципы коучинга
- В чем причина востребованности коучинга
- Чем коучинг отличается от психологии, наставничества, тренингов и т.д.
- Кто может стать коучем, и что для этого надо
- Почему сейчас востребован коучинг, и чем он будет полезен лично вам
- Кому помогает коуч, с какими запросами работает
- Как стать коучем и стабильно зарабатывать онлайн
БОНУС! Чек-лист «Сильные вопросы для успеха в любом деле», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.
Кому коучинг будет полезен?
- Всем, кто хочет получить новую профессию, на которой можно зарабатывать онлайн
- Всем, кто хочет переехать без потери заработка
- Всем, кто планирует смену профессии, но пока в затруднениях, чем хочет заняться
- Всем, кто хочет получать дополнительный доход к основному
- Всем, кто хочет сам распоряжаться своим временем
- Всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат
- Всем, кто стремится к личностному развитию и улучшению качества жизни
- Всем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/
Ведущий – Анна Парьева
- Коуч ACSTH (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
- Руководитель HR проектов
- Автор и разработчик гибридных программ обучения
- Автор статей для федеральных СМИ
Специализация в коучинге:
- Коуч личностного роста
- Бизнес коуч
- Коучинг в HR
Дата и время: 20 января 2021 года с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/