Бесплатный вебинар «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн»

Отправлено Сегодня, 15:08

Новогодние праздники заканчиваются, впереди маячит выход на работу, и далеко не для всех он будет радостным. Все каникулы ты сам планируешь свой день, делаешь то, что тебе интересно, а не то, что придумал твой начальник. Если тебе кажется, что ты живешь по-настоящему только в выходные, волей-неволей возникают мысли: а есть ли вообще такая работа, где ты получаешь истинное удовольствие и приличный заработок? Еще как есть!

В нашем новом мире очень много онлайн-профессий. Вы можете стать таргетологом, SEO-специалистом, копирайтером или сторисмейкером. Но мы предлагаем вам попробовать себя в помощи другим людям и стать коучем!

Коучинг – то, что язык не поворачивается назвать работой. Это удовольствие, это призвание, это вклад в других людей. Кроме того, коучинг – это профессия, где нет потолка по заработку, зато есть возможность работать онлайн.

На вебинаре «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн» тренер и коуч Анна Парьева поделится своим личным опытом освоения новой профессии и увеличения своего дохода. Выпускники наших программ так же не раз доказали, что для профессии коуча не существует границ – ни географических, ни финансовых.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/

Вы узнаете:

Что такое коучинг как метод работы с людьми

В чем главные принципы коучинга

В чем причина востребованности коучинга

Чем коучинг отличается от психологии, наставничества, тренингов и т.д.

Кто может стать коучем, и что для этого надо

Почему сейчас востребован коучинг, и чем он будет полезен лично вам

Кому помогает коуч, с какими запросами работает

Как стать коучем и стабильно зарабатывать онлайн

БОНУС! Чек-лист «Сильные вопросы для успеха в любом деле», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

Кому коучинг будет полезен?

Всем, кто хочет получить новую профессию, на которой можно зарабатывать онлайн

Всем, кто хочет переехать без потери заработка

Всем, кто планирует смену профессии, но пока в затруднениях, чем хочет заняться

Всем, кто хочет получать дополнительный доход к основному

Всем, кто хочет сам распоряжаться своим временем

Всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат

Всем, кто стремится к личностному развитию и улучшению качества жизни

Всем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать



Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH ( ICF )

Сертифицированный бизнес-тренер

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ



Специализация в коучинге:

Коуч личностного роста

Бизнес коуч

Коучинг в HR

Дата и время: 20 января 2021 года с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...batyvat-onlajn/