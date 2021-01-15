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Бесплатный вебинар «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн»

Автор темы System ITC, Сегодня, 15:08
коучинг онлайн бизнес саморазвитие

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#1 System ITC

System ITC

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:08

Новогодние праздники заканчиваются, впереди маячит выход на работу, и далеко не для всех он будет радостным. Все каникулы ты сам планируешь свой день, делаешь то, что тебе интересно, а не то, что придумал твой начальник. Если тебе кажется, что ты живешь по-настоящему только в выходные, волей-неволей возникают мысли: а есть ли вообще такая работа, где ты получаешь истинное удовольствие и приличный заработок? Еще как есть!

 

В нашем новом мире очень много онлайн-профессий. Вы можете стать таргетологом, SEO-специалистом, копирайтером или сторисмейкером. Но мы предлагаем вам попробовать себя в помощи другим людям и стать коучем!

 

Коучинг – то, что язык не поворачивается назвать работой. Это удовольствие, это призвание, это вклад в других людей. Кроме того, коучинг – это профессия, где нет потолка по заработку, зато есть возможность работать онлайн.

 

На вебинаре «Как освоить профессию коуча и зарабатывать онлайн» тренер и коуч Анна Парьева поделится своим личным опытом  освоения новой профессии и увеличения своего дохода. Выпускники наших программ так же  не раз доказали, что для профессии коуча не существует границ – ни географических, ни финансовых.

 

Регистрация на вебинар:  https://system-itc.r...batyvat-onlajn/

 

Вы узнаете:

  • Что такое коучинг как метод работы с людьми
  • В чем главные принципы коучинга
  • В чем причина востребованности коучинга
  • Чем коучинг отличается от психологии, наставничества, тренингов и т.д.
  • Кто может стать коучем, и что для этого надо
  • Почему сейчас востребован коучинг, и чем он будет полезен лично вам
  • Кому помогает коуч, с какими запросами работает
  • Как стать коучем и стабильно зарабатывать онлайн

 

БОНУС! Чек-лист «Сильные вопросы для успеха в любом деле», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

 

Кому коучинг будет полезен?

  • Всем, кто хочет получить новую профессию, на которой можно зарабатывать онлайн
  • Всем, кто хочет переехать без потери заработка
  • Всем, кто планирует смену профессии, но пока в затруднениях, чем хочет заняться
  • Всем, кто хочет получать дополнительный доход к основному
  • Всем, кто хочет сам распоряжаться своим временем
  • Всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат
  • Всем, кто стремится к личностному развитию и улучшению качества жизни
  • Всем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать
     

 

Регистрация на вебинар:  https://system-itc.r...batyvat-onlajn/

 

Ведущий – Анна Парьева

  • Коуч ACSTH (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
  • Руководитель HR проектов
  • Автор и разработчик гибридных программ обучения
  • Автор статей для федеральных СМИ
     

Специализация в коучинге:

  • Коуч личностного роста
  • Бизнес коуч
  • Коучинг в HR

 

Дата и время: 20 января 2021 года с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

 

Регистрация на вебинар:  https://system-itc.r...batyvat-onlajn/

 

 

 

 


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