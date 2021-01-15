Честная партнерская сеть Chilli Partners

Отправлено Сегодня, 07:02

Присоединяйтесь к честной партнерской сети Chilli Partners

с эксклюзивными брендами онлайн казино!

Всем привет! Мы команда партнерской сети Chilli Partners - эксклюзивного представителя онлайн казино HeySpin DuxCasino . В наших рядах опытные специалисты в сфере монетизации игрового трафика, долгое время работающие с лучшими игроками индустрий онлайн казино и партнерского маркетинга на рынках СРА в Европе.

Мы не просто просто партнерская сеть, а эксклюзивный партнер целого ряда высококлассных казиномеждународного уровня, прямая точка выхода на рекламодателя. В наше портфолио входят только качественные продукты, эксклюзивные офферы казино, с международными ГЕО и высокими показателями по конверту, которые вы можете получить на лучших условиях из первых рук только у нас, в Chilli Partners. Работаем по CPA и RevShare с ГЕО вне РФ и СНГ, со всеми источниками трафика, включая Facebook, даем готовые приложения, еженедельные выплаты ТОП партнеров, даем оборотку и карты для пополнения Facebook, если нужно.

Мы предлагаем качественные офферы, об этом говорят результаты наших партнеров:

скриншот нашего аффилиата, монетизирующего трафик на DuxCasino

скриншот нашего аффилиата, монетизирующего трафик на HeySpin

А теперь давайте рассмотрим подробнее наши онлайн казино HeySpin и DuxCasino

Встречайте наш эксклюзивный оффер - онлайн казино HeySpin ! Продукт запущен в 2017 году и имеет лицензию MGA и UK. В распоряжении игроков нашего казино более 1000 игр от ведущих разработчиков. Также при регистрации они получают приветственный бонус - 100% к первому депозиту до 200 евро +100 спинов. Проект локализован на английский, норвежский, немецкий и финский языки. Благодаря сбалансированной бонусной и vip-программе, интуитивно понятному интерфейсу, удобной системе поиска и запуска игр казино пользуется популярностью даже у самых требовательных пользователей.

В топ стран HeySpin входят Великобритания, Финляндия, Германия, Ирландия, Норвегия, Латинская Америка, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка, Бразилия, Япония и Тайвань.

Еще один наш эксклюзив - DuxCasino

Релиз казино состоялся в 2020 году под лицензией MGA. Таким образом, казино имеет чистую базу, что облегчает получение высокого конверта в регистрацию и депозиты.

Казино предлагает выбор из более чем 5000 игр, удобный интерфейс, поддержку всех необходимых платежных систем, постоянные турниры, еженедельные слоты, рекламные акции, высокоразвитую VIP-программу и круглосуточную поддержку на английском и немецком языках. Продуманная система ввода и вывода денег пользователями существенно повышает конверсию от продаж спинов.

Приветственный бонус для игроков - 300 евро +155 фриспинов.

Топ стран DuxCasino включает: Австрию, Швейцарию, Финляндию, Канаду, Данию, Норвегию, Польшу, Ирландию и Новую Зеландию.

Обладая глубокой экспертизой в гемблинге, сеть Chilli Partners предлагает партнерам широкий набор продуктов и сервисов, соответствующий любым запросам для заработка в онлайн казино, и предоставляет доступ к клиентам по всему миру.

Информация о ставках:

RevShare: до 50% в зависимости от качества и объемов наливаемого трафика.

CPA: от 50 до 300 евро за депозит;

Гибридные выплаты;

Выплаты по стандарту производятся один раз в месяц. Для зарекомендовавших себя партнеров доступны выплаты один раз в неделю.

Минимальная сумма для вывода составляет 20 евро.

Выводить средства можно банковским переводом или через CoinsPaid, Skrill и Paysafe Neteller.

Регистрация

Для старта работы с эксклюзивными офферами вам необходимо пройти соответствующую каждому из них регистрацию в партнёрской программе. Заполняете все необходимые поля, указываете действующие контакты, и ждете письмо для подтверждения учётной записи. Аккаунты проходят ручную модерацию, и после этого открывается личный кабинет с доступом к соответствующему казино.

Регистрация в Chilli Partners:

Или сначала пройдите на сайт партнерской сети

и кликните по одной из кнопок перехода на регистрацию:

Нажмите кнопку ‘Присоединиться’ или ‘Зарегистрироваться’, и вам откроется окно с выбором заполнения анкеты для получения доступа или к HeySpin, или к DuxCasino.

Напротив каждой желаемой опции есть кнопка ‘Регистрация’, на которую нужно кликнуть для перехода в анкету с заявкой на открытие аккаунта в партнерской программе желаемого казино.

Регистрация в DuxCasino

При клике на кнопку регистрации сразу под логотипом DuxCasino вам откроется анкета, которую нужно заполнить:

В поле ‘Email’ введите ваш действующий адрес электронной почты.

В поля ‘Password’ и ‘Password confirmation’ введите выбранный вами пароль.

В поле ‘Company name’ – название вашей организации.

В поле ‘Full Name’ введите ваше имя и фамилию.

В поле ‘Traffic sources’ подробно опишите ваши источники трафика, с которых будете наливать.

В поле ниже введите ваш Skype.

Ниже поставьте галочки в ячейках: для подписки на рассылки – в верхней, и для завершения регистрации – обязательно в нижнем поле с надписью, что вы принимаете условия работы. Затем нажмите зеленую кнопку ‘Sign Up’ (зарегистрироваться) и пройдите в свой электронный почтовый ящик для подтверждения регистрации.

Регистрация в HeySpin

При клике на кнопку регистрации сразу под логотипом HeySpin вам откроется анкета, которую нужно заполнить:

Заполните обязательные поля с красной звездочкой достоверной информацией, согласитесь с условиями работы партнерской программы, и жмите на зеленую кнопку ‘Submit’ в самом низу формы. Наш менеджер свяжется с вами по почте в течение 24 часов и подтвердит регистрацию.

Итак, поздравляем, вы зарегистрировались! Теперь как наш партнер вы получаете от работы с Chilli Partners:

1. Эксклюзивные офферы HeySpin и DuxCasino на лучших условиях

Так как данная партнерская программа напрямую представляет рекламодателя, то при проливе трафика на DuxCasino и HeySpin через нее, вам попросту не придется отдавать процент от прибыли реселлерам-посредникам.

2. Поддержка на объемах

Мы уверены в качестве своих продуктов, и если у вас есть стабильно приносящие доход связки и готовность проливать объемы трафика, пишите нашим менеджерам через форму на сайте или на почту hello@chillipartners.com.

3. Даем приложения

Мы предоставляем готовые приложения. Команда Chilli Partners сама создает и предлагает протестированные приложения под офферы.

4. Возможность получать еженедельные выплаты

Стандартно выплаты производятся раз в месяц, при наличии хорошего объема, можно получить более высокую ставку и выплаты вплоть до еженедельных.

5. Чистая база игроков на свежих продуктах гарантирует высокий CR в регистрацию и дальнейший депозит.

6. Возможность монетизировать все типы трафика

Мы принимаем все типы трафика по RevShare и CPA. Лейте трафик из адалт и онлайн-агрегаторов видео и кино, который очень профитно монетизировать на офферах Chilli Partners. Если вы вебмастер и работаете с SEO-трафиком, то RevShare может доходить до 50%. По CPA платим от 50 до 300 евро за депозит.

7. Никаких переносов отрицательного баланса на следующий месяц

Мы работаем без переносов отрицательного баланса на следующий месяц. Каждый месяц с нашей партнерской сетью начинается с положительным балансом, даже если вы ушли в минус.

8. Готовые воронки

У вас в постоянном доступе будут готовые креативы и лендинги, которые были тщательно отобраны и протестированы нашей командой профессионалов. Оказываем помощь в создании промо-материалов.

9. Поддержка профи в нише гемблинга 24/7

Вы можете не беспокоится за то, что вы в чем-то не разберетесь. Наши менеджеры знают рынок, с которым работают, знают все тонкости работы с нашими эксклюзивами и готовы ими делиться, обладают многолетней экспертизой в сферах партнерского маркетинга и оперирования казино. Если у вас еще нет опыта в определенных ГЕО - мы поможем с монетизацией трафика и посоветуем актуальные подходы.

10. Инструменты глубокой аналитики трафика в реальном времени

Сразу же после присоединения к партнерской программе вы сможете использовать самые топовые и эффективные инструменты аналитики в реальном времени.

Email: hello@chillipartners.com

У нас работает Саппорт, его Telegram: @chillipartnerssupport