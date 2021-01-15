Честная партнерская сеть Chilli Partners

Присоединяйтесь к честной партнерской сети Chilli Partners
с эксклюзивными брендами онлайн казино!
Всем привет! Мы команда партнерской сети Chilli Partners - эксклюзивного представителя онлайн казино HeySpin и DuxCasino. В наших рядах опытные специалисты в сфере монетизации игрового трафика, долгое время работающие с лучшими игроками индустрий онлайн казино и партнерского маркетинга на рынках СРА в Европе.
Мы не просто просто партнерская сеть, а эксклюзивный партнер целого ряда высококлассных казиномеждународного уровня, прямая точка выхода на рекламодателя. В наше портфолио входят только качественные продукты, эксклюзивные офферы казино, с международными ГЕО и высокими показателями по конверту, которые вы можете получить на лучших условиях из первых рук только у нас, в Chilli Partners. Работаем по CPA и RevShare с ГЕО вне РФ и СНГ, со всеми источниками трафика, включая Facebook, даем готовые приложения, еженедельные выплаты ТОП партнеров, даем оборотку и карты для пополнения Facebook, если нужно.
Мы предлагаем качественные офферы, об этом говорят результаты наших партнеров:
скриншот нашего аффилиата, монетизирующего трафик на DuxCasino
скриншот нашего аффилиата, монетизирующего трафик на HeySpin
А теперь давайте рассмотрим подробнее наши онлайн казино HeySpin и DuxCasino
Встречайте наш эксклюзивный оффер - онлайн казино HeySpin! Продукт запущен в 2017 году и имеет лицензию MGA и UK. В распоряжении игроков нашего казино более 1000 игр от ведущих разработчиков. Также при регистрации они получают приветственный бонус - 100% к первому депозиту до 200 евро +100 спинов. Проект локализован на английский, норвежский, немецкий и финский языки. Благодаря сбалансированной бонусной и vip-программе, интуитивно понятному интерфейсу, удобной системе поиска и запуска игр казино пользуется популярностью даже у самых требовательных пользователей.
В топ стран HeySpin входят Великобритания, Финляндия, Германия, Ирландия, Норвегия, Латинская Америка, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка, Бразилия, Япония и Тайвань.
Еще один наш эксклюзив - DuxCasino
Релиз казино состоялся в 2020 году под лицензией MGA. Таким образом, казино имеет чистую базу, что облегчает получение высокого конверта в регистрацию и депозиты.
Казино предлагает выбор из более чем 5000 игр, удобный интерфейс, поддержку всех необходимых платежных систем, постоянные турниры, еженедельные слоты, рекламные акции, высокоразвитую VIP-программу и круглосуточную поддержку на английском и немецком языках. Продуманная система ввода и вывода денег пользователями существенно повышает конверсию от продаж спинов.
Приветственный бонус для игроков - 300 евро +155 фриспинов.
Топ стран DuxCasino включает: Австрию, Швейцарию, Финляндию, Канаду, Данию, Норвегию, Польшу, Ирландию и Новую Зеландию.
Обладая глубокой экспертизой в гемблинге, сеть Chilli Partners предлагает партнерам широкий набор продуктов и сервисов, соответствующий любым запросам для заработка в онлайн казино, и предоставляет доступ к клиентам по всему миру.
Информация о ставках:
RevShare: до 50% в зависимости от качества и объемов наливаемого трафика.
CPA: от 50 до 300 евро за депозит;
Гибридные выплаты;
Выплаты по стандарту производятся один раз в месяц. Для зарекомендовавших себя партнеров доступны выплаты один раз в неделю.
Минимальная сумма для вывода составляет 20 евро.
Выводить средства можно банковским переводом или через CoinsPaid, Skrill и Paysafe Neteller.
Регистрация
Для старта работы с эксклюзивными офферами вам необходимо пройти соответствующую каждому из них регистрацию в партнёрской программе. Заполняете все необходимые поля, указываете действующие контакты, и ждете письмо для подтверждения учётной записи. Аккаунты проходят ручную модерацию, и после этого открывается личный кабинет с доступом к соответствующему казино.
Регистрация в Chilli Partners:
Пройдите по ссылке
Или сначала пройдите на сайт партнерской сети
и кликните по одной из кнопок перехода на регистрацию:
Нажмите кнопку ‘Присоединиться’ или ‘Зарегистрироваться’, и вам откроется окно с выбором заполнения анкеты для получения доступа или к HeySpin, или к DuxCasino.
Напротив каждой желаемой опции есть кнопка ‘Регистрация’, на которую нужно кликнуть для перехода в анкету с заявкой на открытие аккаунта в партнерской программе желаемого казино.
Регистрация в DuxCasino
При клике на кнопку регистрации сразу под логотипом DuxCasino вам откроется анкета, которую нужно заполнить:
В поле ‘Email’ введите ваш действующий адрес электронной почты.
В поля ‘Password’ и ‘Password confirmation’ введите выбранный вами пароль.
В поле ‘Company name’ – название вашей организации.
В поле ‘Full Name’ введите ваше имя и фамилию.
В поле ‘Traffic sources’ подробно опишите ваши источники трафика, с которых будете наливать.
В поле ниже введите ваш Skype.
Ниже поставьте галочки в ячейках: для подписки на рассылки – в верхней, и для завершения регистрации – обязательно в нижнем поле с надписью, что вы принимаете условия работы. Затем нажмите зеленую кнопку ‘Sign Up’ (зарегистрироваться) и пройдите в свой электронный почтовый ящик для подтверждения регистрации.
Регистрация в HeySpin
При клике на кнопку регистрации сразу под логотипом HeySpin вам откроется анкета, которую нужно заполнить:
Заполните обязательные поля с красной звездочкой достоверной информацией, согласитесь с условиями работы партнерской программы, и жмите на зеленую кнопку ‘Submit’ в самом низу формы. Наш менеджер свяжется с вами по почте в течение 24 часов и подтвердит регистрацию.
Итак, поздравляем, вы зарегистрировались! Теперь как наш партнер вы получаете от работы с Chilli Partners:
1. Эксклюзивные офферы HeySpin и DuxCasino на лучших условиях
Так как данная партнерская программа напрямую представляет рекламодателя, то при проливе трафика на DuxCasino и HeySpin через нее, вам попросту не придется отдавать процент от прибыли реселлерам-посредникам.
2. Поддержка на объемах
Мы уверены в качестве своих продуктов, и если у вас есть стабильно приносящие доход связки и готовность проливать объемы трафика, пишите нашим менеджерам через форму на сайте или на почту hello@chillipartners.com.
3. Даем приложения
Мы предоставляем готовые приложения. Команда Chilli Partners сама создает и предлагает протестированные приложения под офферы.
4. Возможность получать еженедельные выплаты
Стандартно выплаты производятся раз в месяц, при наличии хорошего объема, можно получить более высокую ставку и выплаты вплоть до еженедельных.
5. Чистая база игроков на свежих продуктах гарантирует высокий CR в регистрацию и дальнейший депозит.
6. Возможность монетизировать все типы трафика
Мы принимаем все типы трафика по RevShare и CPA. Лейте трафик из адалт и онлайн-агрегаторов видео и кино, который очень профитно монетизировать на офферах Chilli Partners. Если вы вебмастер и работаете с SEO-трафиком, то RevShare может доходить до 50%. По CPA платим от 50 до 300 евро за депозит.
7. Никаких переносов отрицательного баланса на следующий месяц
Мы работаем без переносов отрицательного баланса на следующий месяц. Каждый месяц с нашей партнерской сетью начинается с положительным балансом, даже если вы ушли в минус.
8. Готовые воронки
У вас в постоянном доступе будут готовые креативы и лендинги, которые были тщательно отобраны и протестированы нашей командой профессионалов. Оказываем помощь в создании промо-материалов.
9. Поддержка профи в нише гемблинга 24/7
Вы можете не беспокоится за то, что вы в чем-то не разберетесь. Наши менеджеры знают рынок, с которым работают, знают все тонкости работы с нашими эксклюзивами и готовы ими делиться, обладают многолетней экспертизой в сферах партнерского маркетинга и оперирования казино. Если у вас еще нет опыта в определенных ГЕО - мы поможем с монетизацией трафика и посоветуем актуальные подходы.
10. Инструменты глубокой аналитики трафика в реальном времени
Сразу же после присоединения к партнерской программе вы сможете использовать самые топовые и эффективные инструменты аналитики в реальном времени.
Email: hello@chillipartners.com
У нас работает Саппорт, его Telegram: @chillipartnerssupport