Рассылка в инстаграм - чем сделать отправку в директ

Отправлено Вчера, 22:49

Рассылка в директ инстаграм - это один из способов продвижения своего аккаунта или рекламы бизнеса в инстаграме. С помощью него можно разослать рекламу, партнерские или коммерческие предложения. Рассылка привлекает максимальное количество заинтересованных людей. Но сделать рассылку в инстаграме вручную задача достаточно трудоемкая и затратная по времени. Она становится намного легче, если использовать для этого специальные программы для рассылки в директ инстаграм. Плюсы этого метода в том, что вы сможете не только масштабировать деятельность, но и работать с исключительно целевой аудиторией. Рассылка в директ также позволяет оповещать вашу аудиторию о различных акциях, конкурсах и предложениях. Хорошее взаимодействие с подписчиками – залог успеха.

В данной статье будут показаны 2 программы, которые предоставляют возможность выполнять качественные рассылки в директ инстаграм, а также оснащены всеми функциями для полноценного продвижения. Давайте знакомиться с ними поближе.

Программа для рассылки и продвижения в инстаграме №1 https://devorigin.ru...agram_raskrutka

Вот лишь некоторые из ее возможностей

Рассылка в директ инстаграм

Один из основополагающих методов, позволяющих добиться эффективного продвижения в инстаграм. Данная программа может сделать рассылку в директ по подписчикам или подпискам доноров, по хэш-тегам (авторы публикаций и лайкнувшие), по своему списку логинов и id либо по своим существующим диалогам. Остается только позаботиться о том, чтобы пользователи получали не просто сухие сообщения с навязчивой рекламой, а действительно полезный контент, способный вызвать интерес. Чтобы сделать рассылку в инстаграм эффективной, нужно постоянно экспериментировать, поэтому не стоит полагаться на один и тот же рекламный текст.

Рассылка в директ инстаграм должна выполняться аккуратно, поскольку антиспам система не очень хорошо относится к «агрессивным действиям» со страницы. Данная программа поможет избежать бана и заморозки страницы за счет использования прокси для инстаграм (Качественные можно найти тут https://devorigin.ru/proxy ) и рандомизации текста. Также вы можете не беспокоиться о том, что компьютер будет сильно загружен, поскольку софт потребляет очень мало ресурсов даже при работе с сотнями аккаунтов.

Парсинг целевой аудитории у конкурентов или по хэштегам

Данная функция подразумевает под собой слежку за подписчиками на аккаунты, которые имеют схожую с вами тематику. Таким образом вы сможете автоматически отбирать наиболее заинтересованных пользователей и переманивать их на свою сторону, используя один из предложенных способов.

Автопостинг и заполнение аккаунтов

Весьма полезный инструмент, который позволяет сэкономить массу времени на публикации контента. Самое удобное здесь то, что можно наполнять сразу несколько аккаунтов прямо из окна программы, не проделывая всю эту монотонную работу вручную. Плюс ко всему можно заранее запланировать посты на неделю вперед, затем программа для рассылки в инстаграм будет равномерно их публиковать. Также здесь присутствует уникализация изображений, что позволяет избегать различных проблем с авторскими правами.

Массфолловинг и масслайкинг

Очень эффективный способ продвижения, который отлично работает вместе с рассылкой в инстаграм. Метод позволяет вам ненавязчиво дать о себе знать, совершая целевые действия в адрес целевой аудитории. Поверьте, пользователи видят и следят за тем, кто ставит им лайки и подписывается. Однако не стоит забывать, что ваша страница должна зацепить потенциального подписчика с первого взгляда, поэтому обращайте особое внимание на качество контента.

Автоответчик и приветствие новых подписчиков в директ

Функция имеет отношение к рассылке к инстаграм. Отличие здесь в том, что направленность идет на уже имеющуюся аудиторию, что позволяет все время подогревать интерес у подписчиков. Автоответчик также станет приятным дополнением, поскольку при большом количестве пользователей весьма проблематично оказать всем обратную связь. А так, вы не оставите никого без внимания.

Шпион для лайкинга, комментирования и сообщений в директ

Очень полезная вещь, позволяющая переманивать подписчиков ваших конкурентов. С помощью программы для рассылки в инстаграм вы сможете моментально ставить лайки, оставлять комментарии и отправлять сообщения пользователям, которые совершили какую-либо активность на отслеживаемых аккаунтах.

Массовый просмотр сторис

Относительно новый способ продвижения, который является не менее эффективным, чем рассылка в директ инстаграм. Пользователи часто обращают внимание на то, кто следит за их новыми историями.

Режим отписки от ненужных пользователей

Отписывайтесь от невзаимных подписчиков, ото всех или от пользователей по списку. При этом вы можете настраивать количество отписок и паузу, чтобы не получить блокировку на это действие, а также указать блек лист, куда внести людей от которых отписываться не нужно.

Планировщик задач

Ну куда же без него. Вы можете заранее настраивать все необходимые действия для большого количества страниц, которые будут равномерно исполняться в автоматическом режиме. Вам остается просто наблюдать за результатами.

Программа для рассылки в директ инстаграм №2 https://devorigin.ru/instagram_reger

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Краткий список функций

Автоматическая регистрация аккаунтов

Имеет встроенный авторегистратор аккаунтов. Помимо создания, профили будут автоматически наполняться личной информацией и постами, что очень удобно и практично. Созданные аккаунты будут заполнены полностью, плюс ко всему вы сможете без проблем проходить различные подтверждения на принадлежность аккаунта. Больше не придется бояться различных капч и подтверждений по номеру или электронной почте. В случае чего вы также сможете полностью очищать созданные страницы, чтобы использовать их в другом направлении. Все осуществляется автоматически, достаточно нажать пару кнопок.

Рассылка в директ инстаграм

Здесь имеется гибкая настройка фильтров, с помощью которой вы сможете отправлять сообщения исключительно в адрес вашей целевой аудитории. Аудиторию можно также собирать среди подписчиков других аккаунтов со схожей тематикой. Создаете расходные профили, заполняете их привлекательными постами и нужной информацией, а после бомбите директ целевых пользователей.

Директ менеджер

Рассылка в инстаграм всегда подразумевает под собой взаимодействие с потенциальными клиентами, поэтому обратная связь очень важна. Вы сможете без проблем получить доступ к личным сообщениям всех ваших аккаунтов с помощью одной удобной панели.

Приветствие новых подписчиков

Пользователям будет очень приятно, если после подписки их будет ждать радушный прием. Обязательно попробуйте данную функцию.

Автоматический постинг

Фото, видео, сторис, карусели. Можно заранее заносить в базу необходимые материалы, затем они будут публиковаться в нужное время и в нужном месте.

Сбор аудитории

Сбор активностей у доноров: новые подписчики, новые поставившие лайк и новые оставившие комментарий. Фильтрация собранных пользователей.

Лайки, подписки и просмотры историй

Известная функция, позволяющая взаимодействовать с целевой аудиторией. Достаточно настроить фильтры.

Планировщик задач и ведение статистики

Так вы сможете не только заранее вносить в программу для рассылки в инстаграм все необходимые действия для планомерного исполнения, но и получать подробную отчетность о работе программы.

Чтобы успешно сделать рассылку в директ инстаграм, вы должны максимально комбинировать её с другими методами продвижения. Вышеописанные программы для рассылки в инстаграме помогут вам достичь результата в разы быстрее, а также сэкономить массу времени и средств. Не забывайте рандомизировать тексты ваших сообщений и использовать хорошие прокси для инстаграм. Найти их можно тут https://devorigin.ru/proxy

Рассылка в директ инстаграм - лучший способ поиска новых клиентов и партнеров, а также для одновременного взаимодействия с большим количеством человек. Привлекайте новых пользователей и не теряйте связь со старыми и постоянными клиентами. Но не забывайте постоянно следить за тем, как пользователи реагируют на ваши сообщения, не делайте их слишком навязчивыми, чтобы не получить противоположный результат. Проявляйте креатив в своей рекламе, а программа для рассылки в инстаграме поможет вам справиться с массовой отправкой сообщений в директ.