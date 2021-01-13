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30$ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

Автор темы Serega2020, Сегодня, 16:53

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#1 Serega2020

Serega2020

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:53

 

 16 000 человек со всего Мира уже присоединились к URANIUM CASH
В основу проекта заложена простота и надежность, после регистрации каждому доступны два вида дохода, которую приносят ежесекундно прибыль:

 Первый - бонусный, после регистрации на нем $30, вы получаете +$6 за подписку на телеграм и вконтакте и +$1 за регистрацию КАЖДОГО человека, чем больше сумма бонусов тем больше вы получаете доход каждую секунду.

 Второй - основной, вы можете пополнять средства баланса, это могут быть реферальные, доход с бонусов или пополнение баланса, минимальная сумма $0.10, максимальная $10 000, чем выше сумма баланса тем больше больше дохода получаете каждую секунду!

Минимальный вывод 1$

Статистика uranium cash за последние 72 часа.
213 881 человек посетило сайт
25 052 новых пользователей зарегистрировалось
10 760 инвестиций сделано
$96 860 сумма инвестиций
9.27% доход за три дня получили инвесторы
Инвестируйте и приглашайте друзей - в 2021 году Uranium это лучшее предложение по заработку в интернете!

https://uranium.cash/r/41318

 
 

 

 


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