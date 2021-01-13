30$ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

16 000 человек со всего Мира уже присоединились к URANIUM CASH

В основу проекта заложена простота и надежность, после регистрации каждому доступны два вида дохода, которую приносят ежесекундно прибыль:



Первый - бонусный, после регистрации на нем $30, вы получаете +$6 за подписку на телеграм и вконтакте и +$1 за регистрацию КАЖДОГО человека, чем больше сумма бонусов тем больше вы получаете доход каждую секунду.



Второй - основной, вы можете пополнять средства баланса, это могут быть реферальные, доход с бонусов или пополнение баланса, минимальная сумма $0.10, максимальная $10 000, чем выше сумма баланса тем больше больше дохода получаете каждую секунду!



Минимальный вывод 1$



Статистика uranium cash за последние 72 часа.

213 881 человек посетило сайт

25 052 новых пользователей зарегистрировалось

10 760 инвестиций сделано

$96 860 сумма инвестиций

9.27% доход за три дня получили инвесторы

Инвестируйте и приглашайте друзей - в 2021 году Uranium это лучшее предложение по заработку в интернете!



https://uranium.cash/r/41318