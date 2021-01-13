30$ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

16 000 человек со всего Мира уже присоединились к URANIUM CASH
В основу проекта заложена простота и надежность, после регистрации каждому доступны два вида дохода, которую приносят ежесекундно прибыль:
Первый - бонусный, после регистрации на нем $30, вы получаете +$6 за подписку на телеграм и вконтакте и +$1 за регистрацию КАЖДОГО человека, чем больше сумма бонусов тем больше вы получаете доход каждую секунду.
Второй - основной, вы можете пополнять средства баланса, это могут быть реферальные, доход с бонусов или пополнение баланса, минимальная сумма $0.10, максимальная $10 000, чем выше сумма баланса тем больше больше дохода получаете каждую секунду!
Минимальный вывод 1$
Статистика uranium cash за последние 72 часа.
213 881 человек посетило сайт
25 052 новых пользователей зарегистрировалось
10 760 инвестиций сделано
$96 860 сумма инвестиций
9.27% доход за три дня получили инвесторы
Инвестируйте и приглашайте друзей - в 2021 году Uranium это лучшее предложение по заработку в интернете!
https://uranium.cash/r/41318