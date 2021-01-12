Партнерская программа Творческой мастерской «АБ»

Отправлено Вчера, 16:36

В нашем арсенале мастер-классы и тренинги по отношениям, конфликтам и детской психологии. Мастерской руководит психолог и тренер личностного роста с 11-тилетним стажем Алла Бучкова @allabuchkova

Предлагаем принять участие в одной из наших партнерских программ.

Речь идет о мастер-классе «Как полюбить себя и обрести гармонию в отношениях?»

Мастер-класс платный, его стоимость 2790 рублей.

Предлагаем Вам рассказать о мастер-классе клиентам и предложить им принять участие в мероприятии с вашим промокодом со скидкой 70% всего за 890 рублей. С каждой оплаты по вашему промокоду Вы получите 270 рублей, то есть 30% от стоимости мастер-класса.

Кому интересно предложение, пишите в личку. Обсудим подробнее.