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Партнерская программа Творческой мастерской «АБ»

Автор темы Виктория М12345, Вчера, 16:32

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#1 Виктория М12345

Виктория М12345

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Отправлено Вчера, 16:32

В нашем арсенале мастер-классы и тренинги по отношениям, конфликтам и детской психологии. Мастерской руководит психолог и тренер личностного роста с 11-тилетним стажем Алла Бучкова @allabuchkova

 

Предлагаем принять участие в одной из наших партнерских программ.

Речь идет о мастер-классе «Как полюбить себя и обрести гармонию в отношениях?»

Мастер-класс платный, его стоимость 2790 рублей.

 

Предлагаем Вам рассказать о мастер-классе клиентам и предложить им принять участие в мероприятии с вашим промокодом со скидкой 70% всего за 890 рублей. С каждой оплаты по вашему промокоду Вы получите 270 рублей, то есть 30% от стоимости мастер-класса.

 

Кому интересно предложение, пишите в личку. Обсудим подробнее.

 

 

 


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