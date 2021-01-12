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Предрегистрация на бирже Coinsmart

Автор темы Serega2020, Сегодня, 07:52

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#1 Serega2020

Serega2020

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Отправлено Сегодня, 07:52

Предрегистрация на бирже Coinsmart

Канадская биржа Coinsmart работает с 2018 года.

Есть лицензия MSB от канадского правительственного финагентства.
Сейчас собирается выходить на глобальный рынок.
Для участия нужно:
1. Перейти по https://early-coinsm....com?kid=1ENQPC
2. Указать свой email и нажать Join the waitlist.
3. Приглашать по своей реф ссылке друзей, что бы получить больше $
Также приглашения дают возможность продвинуться в вайтлисте на более высокие позиции, чтобы быстрее получить доступ к бирже после ее запуска в начале февраля.

Официальная страница от биржи на фейсбук, так же она есть в их твитере

 

Coinsmartca.png

 


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