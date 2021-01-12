Отправлено Сегодня, 07:52

Предрегистрация на бирже Coinsmart

Канадская биржа Coinsmart работает с 2018 года.

Есть лицензия MSB от канадского правительственного финагентства.

Сейчас собирается выходить на глобальный рынок.

Для участия нужно:

1. Перейти по https://early-coinsm....com?kid=1ENQPC

2. Указать свой email и нажать Join the waitlist.

3. Приглашать по своей реф ссылке друзей, что бы получить больше $

Также приглашения дают возможность продвинуться в вайтлисте на более высокие позиции, чтобы быстрее получить доступ к бирже после ее запуска в начале февраля.



Официальная страница от биржи на фейсбук, так же она есть в их твитере