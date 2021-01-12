Предрегистрация на бирже Coinsmart
Канадская биржа Coinsmart работает с 2018 года.
Есть лицензия MSB от канадского правительственного финагентства.
Сейчас собирается выходить на глобальный рынок.
Для участия нужно:
1. Перейти по https://early-coinsm....com?kid=1ENQPC
2. Указать свой email и нажать Join the waitlist.
3. Приглашать по своей реф ссылке друзей, что бы получить больше $
Также приглашения дают возможность продвинуться в вайтлисте на более высокие позиции, чтобы быстрее получить доступ к бирже после ее запуска в начале февраля.
Официальная страница от биржи на фейсбук, так же она есть в их твитере