ЗАРАБАТЫВАЕМ В STATUS 7.0

Отправлено Сегодня, 14:34

Приглашаю на СТАРТ новой перспективной матрицы Status 7.0

Занимайте места!

Судя по тому движу, который разворачивается вокруг проекта- он будет долгосрочный и прибыльный!

Всего 10 статусов: S1 - S10.

Каждый статус - отдельная бинарная переливная матрица на 10 линий в глубину с доходом 4% от каждого партнера

даже если не вы его пригласили!

За лично приглашенного партнера вознаграждение 50% на любом статусе!

Минимальный вход на статус S1 всего 100 рублей!

Моментальные выплаты от 2 рублей на Payeer.

Проект Status 7.0 функционирует в режиме телеграм бота

Ссылка на проект https://t.me/status_...tart=1385401569

Ссылка на чат команды https://t.me/status7tochka0