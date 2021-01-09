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ЗАРАБАТЫВАЕМ В STATUS 7.0

Автор темы Serega2020, Сегодня, 14:34

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#1 Serega2020

Serega2020

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:34

Приглашаю на СТАРТ новой перспективной матрицы Status 7.0
Занимайте места!

Судя по тому движу, который разворачивается вокруг проекта- он будет долгосрочный и прибыльный!

Всего 10 статусов: S1 - S10.
Каждый статус - отдельная бинарная переливная матрица на 10 линий в глубину с доходом 4% от каждого партнера
даже если не вы его пригласили!
За лично приглашенного партнера вознаграждение 50% на любом статусе!
Минимальный вход на статус S1 всего 100 рублей!
Моментальные выплаты от 2 рублей на Payeer.

Проект Status 7.0 функционирует в режиме телеграм бота

Ссылка на проект https://t.me/status_...tart=1385401569

Ссылка на чат команды https://t.me/status7tochka0

 


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