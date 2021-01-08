Отправлено Вчера, 18:53

Раздача монет BBE от крипто Биржи BLUBITEX!

Стоимость 1 монетки 0,06$

Дают 100 монет за регистрацию +200 монет бонус.

За верификацию дают 100 монет +300 монет бонус ( без верификации вроде нету вывода! Написали в тех поддержку этот вопрос, но пишет ответ в течении 72 часов! Потом как ответят я сообщу всем!).

Продать и вывести монетки можно будет 5 марта 2021 года!

Рефералка: дают 100 монет за того кто пройдёт верификацию!

Когда зарегистрируетесь, то перейдёте в свой профиль! С компьютера нажмете кнопку на против Tutorial Листаете чуть ниже и нажимаете Claim Rewards будет зелёным! Всё остальное я так понял активируется после прохождения KYC! Можно будет заработать дополнительно!

KYC похоже всё таки надо будет пройти! Раздача не плохая вроде! Но решать должен каждый за себя! Монеты уже начислили на баланс! По поводу KYC будет информация, когда ответит тех. поддержка!