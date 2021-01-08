Заработок в НОВОМ ХАЙП-ПРОЕКТЕ!

Отправлено Вчера, 17:35

Всем привет!!!

Проект "Неработа" запустил новый тариф PROGRESSIVE!

Старт успешный!!! Начисления отличные!!!

Перед решением или сомнениями-почитайте сначала чат нашей команды https://bit-ly.ru/J2rxM(посмотрите как там люди в нашей команде зарабатывают по 45 000, 100 000, 300 000, 600 000, 1 800 000)

Регистрация: https://bit-ly.ru/3XDM0

Мы ждем вас в нашу команду!!! Мимо такого пройти нельзя!!! Возможности открываются просто шикарные!

Вход доступный всего 100 р. Много клонов, которые двигают всю структуру.

Есть несколько важных пунктов, которые ставят эту компанию и новый тариф "Progressive" выше любых других матриц - это:

еженедельная активация 100р (на эту сумму у каждого будет автоматически прокупаться 1 клон в 1 уровне каждую неделю)! За счёт этой активации под вас будут лететь клоны и двигать вас дальше, даже если вы никого не пригласите! Если хотите быстрее-лучше приглашать.

Даже если вы не будете продлевать еженедельную подписку (клонов), вы все равно будете находиться в структуре, которая вас будет двигать. А оплата будет с заработанных вами денег, но плюс в том что клоны тоже приносят доход, двигаясь по структуре (поэтому я к примеру покупаю) и поэтому бессмыслен 2 аккаунт.

Компания прошла официальную регистрацию в Британии и имеет право на международную деятельность.

Далее компания собирается открыть сайт для европы, если сейчас движуха началась, представьте что будет потом, поэтому самое время заходить.

Завтра в этот проект добавят все карты СНГ, тоже плюс движ.

В общем, круть крутейшая,присоединяйтесь!

Пишите, на все вопросы отвечу.

Более конкретные вопросы, если не хотите здесь, можете задать на почту s.milkov2012@yandex.ru (каждый день ее проверяю).

Далее кто будет в команде, если захотите, можно будет обменяться к примеру Ватсапп.