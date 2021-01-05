ЗАРАБАТЫВАЕМ TNC НА ОПРОСНИКЕ

Отправлено Сегодня, 14:56

Получаем монеты за прохождение опросов, для этого устанавливаем приложение (только на андроид или айфон) по ссылке https://realresearch...5Crfm51SW5o6tq8. За каждый опрос 5-10 TNC сразу на кошелек, после чего можно вывести на биржу и продать (к примеру на Bitforex, Hotbit или ExMarkets). Уровни, которые там есть, желательно пройти полностью, так будет больше приходить опросов в день, приходят каждый день, один опрос занимает около минуты. Стоимость TNC на момент написания 0.08$, т.е. за каждые 100 монет можно получить 8$