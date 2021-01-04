Перейти к содержимому

Фотография

$20 За Крипт | Автоматический Telegram Бот | Лучший Крипт

Автор темы zCrypt, Вчера, 12:52

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 zCrypt

zCrypt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 12:52

Добрый вечер, форумчане. Вашему вниманию представлен Telegram бот для автоматического крипта ваших файлов.

В чем наше преимущество?
— Достаточно приемлемая цена. Мы всегда придерживаемся принципа цена=качество и поэтому для многих покажется цена покажется дешевой, для других вполне оправдана.
— В течении 3 часов доступен бесплатный рекрипт
— Оплата списывается только проверки на детекты, в противном случае бот предоставит обнаруженные детекты и предложит забрать файл или вернуть деньги на баланс.
— Удобство использования. Достаточно лишь пополнить баланс в личном кабинете и загрузить файл, весь процесс происходит автоматически.


Для демонстрации была взята радномная нативная малварь, и вот сами результаты:

До крипта

http://images.vfl.ru...32/32678033.png







После крипта (FUD)



http://images.vfl.ru...ca/32678037.png





Пока что бот принимает только натив файлы, но в скором времени будет доступен крипт и .NET файлов.

Перед использованием нашего сервиса, рекомендуем ознакомиться с нашим FAQ:

Q: Как пополнить баланс в боте?
A: Для того, чтобы пополнить баланс вам необходимо нажать на кнопку "Пополнить баланс", затем указать сумму в долларах и оплатить инвойс в BTC. Время на оплату дается 20 минут, по истечению этого времени заявка будет удалена. Деньги зачисляются на счет после 2-ух подтверждений. Просим вас оплачивать ровно указанную сумму, до каждой копейки, иначе платеж не зачислится автоматически.

Q: Как закриптовать файл?
A: Для этого достаточно нажать на кнопку "Загрузить файл" и отправить свой файл. По окончанию вам будет предоставлен ваш закриптованный файл. Стоимость одного крипта - $20

Q: Если мой файл сломается после крипта, что мне делать?
A: Сделать бесплатный рекрипт, он доступен в течении нескольких часов. Если после кучи попыток рекрипта файл все равно сломан, деньги можно вернуть через саппорта на внутренний счет в боте, доказав что файл был действительно сломан.

Q: Сколько детектов будет у выходного файла после крипта?
A: Практически всегда выходной файл абсолютно чистый, но бывают исключения. После крипта бот автоматически покажет список обнаруженных детектов и даст возможность выбрать: сделать рекрипт / все равно получить файл или отказаться. В случае отказа ваши деньги вернутся обратно на ваш счет.


Q: Поддерживает ли бот .NET файлы?
A: К сожалению нет, бот криптует только натив.

Q: Возврат денег возможен?
A: Только на баланс бота,на ваш личный кошелек вам никто ничего не вернет

Сейчас бот находится в стадии бета-теста, поэтому по любым возможным багам сообщайте пожалуйста администрации, это сильно поможет в развитии сервиса.

Переходя к стоимости услуги, мы предоставляем крипт по $20 за файл. В скором времени ожидаются дисконтные недельные и месячные подписки.

Наш бот: @zcrypt_robot
Манагер: @zcrypt_admin

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума