$20 За Крипт | Автоматический Telegram Бот | Лучший Крипт

Отправлено Вчера, 12:52

Добрый вечер, форумчане. Вашему вниманию представлен Telegram бот для автоматического крипта ваших файлов.



В чем наше преимущество?

— Достаточно приемлемая цена. Мы всегда придерживаемся принципа цена=качество и поэтому для многих покажется цена покажется дешевой, для других вполне оправдана.

— В течении 3 часов доступен бесплатный рекрипт

— Оплата списывается только проверки на детекты, в противном случае бот предоставит обнаруженные детекты и предложит забрать файл или вернуть деньги на баланс.

— Удобство использования. Достаточно лишь пополнить баланс в личном кабинете и загрузить файл, весь процесс происходит автоматически.





Для демонстрации была взята радномная нативная малварь, и вот сами результаты:



До крипта



http://images.vfl.ru...32/32678033.png













После крипта (FUD)







http://images.vfl.ru...ca/32678037.png











Пока что бот принимает только натив файлы, но в скором времени будет доступен крипт и .NET файлов.



Перед использованием нашего сервиса, рекомендуем ознакомиться с нашим FAQ:



Q: Как пополнить баланс в боте?

A: Для того, чтобы пополнить баланс вам необходимо нажать на кнопку "Пополнить баланс", затем указать сумму в долларах и оплатить инвойс в BTC. Время на оплату дается 20 минут, по истечению этого времени заявка будет удалена. Деньги зачисляются на счет после 2-ух подтверждений. Просим вас оплачивать ровно указанную сумму, до каждой копейки, иначе платеж не зачислится автоматически.



Q: Как закриптовать файл?

A: Для этого достаточно нажать на кнопку "Загрузить файл" и отправить свой файл. По окончанию вам будет предоставлен ваш закриптованный файл. Стоимость одного крипта - $20



Q: Если мой файл сломается после крипта, что мне делать?

A: Сделать бесплатный рекрипт, он доступен в течении нескольких часов. Если после кучи попыток рекрипта файл все равно сломан, деньги можно вернуть через саппорта на внутренний счет в боте, доказав что файл был действительно сломан.



Q: Сколько детектов будет у выходного файла после крипта?

A: Практически всегда выходной файл абсолютно чистый, но бывают исключения. После крипта бот автоматически покажет список обнаруженных детектов и даст возможность выбрать: сделать рекрипт / все равно получить файл или отказаться. В случае отказа ваши деньги вернутся обратно на ваш счет.





Q: Поддерживает ли бот .NET файлы?

A: К сожалению нет, бот криптует только натив.



Q: Возврат денег возможен?

A: Только на баланс бота,на ваш личный кошелек вам никто ничего не вернет



Сейчас бот находится в стадии бета-теста, поэтому по любым возможным багам сообщайте пожалуйста администрации, это сильно поможет в развитии сервиса.



Переходя к стоимости услуги, мы предоставляем крипт по $20 за файл. В скором времени ожидаются дисконтные недельные и месячные подписки.



Наш бот: @zcrypt_robot

Манагер: @zcrypt_admin