StopFraud.click - клоакинг Фейсбук с честными ценами

Устали от микроспендов и банов аккаунтов?
Не получается лить стабильно?
Рабочие клоаки стоят как “самолет”?
Клоака StopFraud.click решает все эти проблемы! Разработано командой арбитражников и матерых программистов для вашего удобства.
Самое важно - наша клоака работает на нейронных сетях и использует машинное обучение для улучшения своей работы. Каждый час она становится умнее и лучше фильтрует ваш траффик.
Честные цены, которые доступны любому арбитражнику. Тарифные планы стартуют от $9.9 за месяц. Это существенно ниже других конкурентных решений.
Преимущества:
PHP и JS интеграция (что позволит клоачить без редиректов).
Большая база ботов, проксей и нежелательных элементов!
Самообучаемый ИИ.
Постоянный саппорт на связи.
Есть мануалы по настройке, всё предельно просто.
Личный кабинет со статистикой.
Реферальная программа - советуйте и зарабатывайте!
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