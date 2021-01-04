StopFraud.click - клоакинг Фейсбук с честными ценами

Отправлено Вчера, 10:53

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Рабочие клоаки стоят как “самолет”?

Клоака StopFraud.click решает все эти проблемы! Разработано командой арбитражников и матерых программистов для вашего удобства.

Самое важно - наша клоака работает на нейронных сетях и использует машинное обучение для улучшения своей работы. Каждый час она становится умнее и лучше фильтрует ваш траффик.

Честные цены, которые доступны любому арбитражнику. Тарифные планы стартуют от $9.9 за месяц. Это существенно ниже других конкурентных решений.

Преимущества:

PHP и JS интеграция (что позволит клоачить без редиректов).

Большая база ботов, проксей и нежелательных элементов!

Самообучаемый ИИ.

Постоянный саппорт на связи.

Есть мануалы по настройке, всё предельно просто.

Личный кабинет со статистикой.

Реферальная программа - советуйте и зарабатывайте!

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Смотрите советы и видео по настройке в разделе “Помощь”

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