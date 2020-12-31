Нейрохакинг #1

Отправлено Сегодня, 13:40

Инфобизнес напрямую зависит от нашего главного инфо-органа, а именно — мозга. И было бы неплохо увеличить его потенциал, верно? В этой подборке статей публикуется дневник приема ноотропов. Делюсь исключительно субъективным опытом. Оценкой эффективности выступают результаты выполненной работы и субъективный уровень личного счастья. В этой статье рассказывается о курсе Пирацетама соло.

Статус Пирацетама

Не имеет доказательной эффективности. При этом широко распространен на территории СНГ. Самое дешевое плацебо, или же один из наиболее надежных ноотропных препаратов. Его рекомендуют как при головных болях, так и после инсульта. Рассмотрим подробнее.

Объективная эффективность

Официально пирацетам не имеет доказанной эффективности. В США и странах Европы, он продается как БАД. На территории СНГ – это медицинский препарат. Но рецепт на него не нужен. Проще всего найти в таблетках по 200 или 400 мг. Или же в составе других ноотропных препаратов, таких как омарон.

Чаще всего этот препарат назначают вместе с другими веществами. А популярность он получил благодаря доступности и изученности. В 10 раз менее токсичен, чем соль. Побочные эффекты невелики, а доказательный эффект вполне может сойти за плацебо.

А вот насколько он действительно эффективен, я решил проверить на своей шкуре. Или, правильнее сказать, на сосудах мозга)

Причина выбора

Это был первый ноотроп, которым я решил курсить. Он не требует прям особого отношения к себе. Скорее, как витамин, пусть и со спорной эффективностью. Естественно, перед приемом, я пообщался с терапевтом. Считаю нормальным, сдавать общие анализы крови раз в сезон, а потом обсуждать с врачом особенности своего состояния. Вот на одном из этих приемов и обсудил вопрос пирацетама.

Кому он точно НЕ подойдет:

1. Искателям «волшебной таблетки». Сам по себе препарат не сделает Вас умными;

2. Тем, кому результат нужен еще вчера. Пирацетам действует постепенно и накопительно. Вам нужно будет пропить его месяц, чтобы почувствовать эффект. Если, конечно, он будет;

3. Людям с больными почками. Пирацетам выводится из организма с мочой. Поэтому, нагружать основную систему вывода сверх меры – лучше не надо.

Пирацетам легко достать, регулировать дозу и время приема. Его не нужно пить во время или после еды. Единственные требования к приему пирацетама это – прием препарата каждые 8 часов и здоровый сон. Режим обусловлен тем, что препарат выводится за 8 часов из организма. А его уровень нужно поддерживать на одном уровне постоянно.

Дневник приема

Для того, чтобы результат был наиболее объективен, я составил дневник и записывал как время приема, так и результаты за день. Вообще, одна только запись результатов может отлично поднять мотивацию и сделать себя продуктивнее.

Дозировка и рацион

Пирацетам я принимал по рекомендуемой дозе из инструкции. 400 мг три раза в день. Или же, каждые 8 часов. На практике это выглядело так:

· Проснулся в 7 утра, и сразу нашарил у изголовья блистер. Таблетка отправляется в рот, и запивается стаканом воды;

· В 15:00 звонит будильник, а это значит – пришла пора очередного приема. Таблетка выпита, пора двигаться дальше;

· 23:00 – время смотреть сны! Таблетка проскальзывает по пищеводу и способствует (в теории) нейрогенезу.

Также, каждую таблетку рекомендуется запивать обильным количеством воды. Чтобы проще было работать почкам.

Наблюдаемые эффекты

В целом, это помогло дисциплинировать сон. Засыпать и просыпаться в режиме я начал только с этим курсом. Возможно одно это уже сыграло на руку моему состоянию. Моя работа связана с копирайтингом. С пирацетамом я писал в среднем на 3 000 збп в день больше. Также освободилось время для поиска новых заказов.

Самочувствие не изменилось вообще. Побочек не было, что уже хорошо. Как и не было синдрома отмены. Месяц я пил по 1200 мг в день, потом урезал дозировку вдвое и принимал его так еще 2 недели. Потом срезал до 300 мг в день и принимал так неделю. И еще неделю просто каждое утро принимал по 100 мг. Итого общий курс затянулся на 2 месяца.

Субъективно, 50% всего эффекта было связано с плацебо. Еще 50% сыграла нормализация графика и режима. Может быть в чем-то пирацетам и был полезен как препарат, но я этого не заметил. Больше о ноотропах читайте в моем блоге.