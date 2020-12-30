Перейти к содержимому

Фотография

Международная программа «Путь мастера» ACTP ICF

Автор темы System ITC, Вчера, 23:53
коучинг

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 System ITC

System ITC

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 34 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 23:53

Цель программы – подготовить коучей к сдаче на уровень ACC/PCC.

Программа ориентирована на умение работать системно, в трансформационном формате, соблюдая 8 компетенций коуча. Даже с самым материальным запросом нужно уметь работать с фокусировкой на человека, который его делает. В работе практикуется системный трансформационный подход, где человек смотрит на себя и свою жизнь целостно, учитывая все свои стороны, качества и особенности, находя для себя ресурсы, источники силы и новые возможности.

 

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА:

– сертифицированные коучи по стандартам ICF;

– коучи, сертифицированные по стандартам других организаций;

– коучи, проходившие обучение коучингу, но не имеющие сертификации;

– практикующие коучи, желающие повысить своё мастерство;

 – специалисты, которые хотят освоить профессиональный коучинг.

 

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА ТЕХ, КТО:

– хочет повысить уровень своего мастерства;

– хочет повысить свою востребованность и ценность на рынке;

– планирует сдачу на уровень ACC/PCC;

– намерен заниматься обучением других коучей;

– планирует стать ментором для коучей;

– хочет освоить глубокие трансформационные методики.

 

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТ:

– обладает глубоким пониманием 8 компетенций по стандартам ICF;

– успешно проявляет в сессиях все 8 компетенций на уровне PCC;

– уверенно чувствует себя в работе «на глубине»;

– способен видеть и работать системно, видеть взаимосвязи;

– умеет работать в формате трансформационного коучинга.

 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДЕТ:

– теория – 20 вебинаров

– учебная практика – 18 практик в тройках

– групповые менторинги – 5 менторингов

– индивидуальные менторинги – 3 менторинга

– супервизии – 2 супервизии

– индивидуальная сертификация

Программу ведёт 4 преподавателя: 2 коуча РСС и 2 – МСС.

Сдав сертификацию, вы получаете сертификат ACTP ICF (168 часов).

 

Программа длится 5 месяцев, состоит из 20 вебинаров, каждый вторник с перерывом на майские праздники, учебных практик (еженедельно), а также менторингов, супервизий, и самостоятельной практики.

 

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ДАТА ТЕМА 2 марта  Знакомство. Инструкции. Обсуждение компетенций. 9 марта  Компетенция 1 и Этика. 16 марта  Компетенция 2. 23 марта  Групповой менторинг. 30 марта  Компетенция 3. 6 апреля  Групповой менторинг. 13 апреля Компетенция 4. 20 апреля Супервизия. 27 апреля Компетенция 5.  Пропуск на майские праздники 11 мая  Групповой менторинг. 18 мая  Компетенция 6. 25 мая Групповой менторинг. 1 июня Компетенция 7. 8 июня Супервизия. 15 июня Компетенция 8. 22 июня Групповой менторинг. 29 июня Демонстрация с пояснениями. 6 июля  Ключевые фишки и секреты продвижения коуча. 13 июля  Завершающий вебинар: ответы на вопросы, инструкции, подробности по сертификации и т.д. 27 июля  Сертификация.

 

ВЕДУЩИЙ И АВТОР ПРОГРАММЫ

Роман Досов

  • Профессиональный сертифицированный коуч уровня PCC ICF
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт: более 2500 часов коучинга
  • 500+ обученных коучей и коуч-компетентных специалистов
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Автор и тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный ментор коучей (ICF)
  • Директор «System ITC» (международный коуч-центр «Система»)
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»
  • Основатель клуба коучей «Трансформация»
  • Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям
  • Предприниматель.

Специализация в коучинге:

  • Коучинг топ-менеджеров, директоров (executive)
  • Коучинг лидеров
  • Трансформационный коучинг.


Обучение будет проходить каждый вторник в 12:00 по Москве. При большом количестве желающих будет сформирована ещё одна группа на 19.00 по Москве. 

Длительность обучения – 5 месяцев.

Стоимость обучения 125.000 рублей, оплата возможна помесячно (25.000 рублей/месяц).

При оплате до 12 февраля 2021 года действует скидка 12%, стоимость обучения будет составлять 110.000 рублей (22.000 рублей/месяц).

КОНТАКТЫ

По всем вопросам обращайтесь: 
Тел: 8(924)730-01-50
E-mail: admin@system-itc.ru
Надежда

 

 

Регистрация: https://system-itc.r...stera-actp-icf/


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг



Темы с аналогичным тегами коучинг

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг
  4. Правила форума