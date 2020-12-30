Международная программа «Путь мастера» ACTP ICF

Отправлено Вчера, 23:53

Цель программы – подготовить коучей к сдаче на уровень ACC/PCC.

Программа ориентирована на умение работать системно, в трансформационном формате, соблюдая 8 компетенций коуча. Даже с самым материальным запросом нужно уметь работать с фокусировкой на человека, который его делает. В работе практикуется системный трансформационный подход, где человек смотрит на себя и свою жизнь целостно, учитывая все свои стороны, качества и особенности, находя для себя ресурсы, источники силы и новые возможности.

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА:

– сертифицированные коучи по стандартам ICF;

– коучи, сертифицированные по стандартам других организаций;

– коучи, проходившие обучение коучингу, но не имеющие сертификации;

– практикующие коучи, желающие повысить своё мастерство;

– специалисты, которые хотят освоить профессиональный коучинг.

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА ТЕХ, КТО:

– хочет повысить уровень своего мастерства;

– хочет повысить свою востребованность и ценность на рынке;

– планирует сдачу на уровень ACC/PCC;

– намерен заниматься обучением других коучей;

– планирует стать ментором для коучей;

– хочет освоить глубокие трансформационные методики.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТ:

– обладает глубоким пониманием 8 компетенций по стандартам ICF;

– успешно проявляет в сессиях все 8 компетенций на уровне PCC;

– уверенно чувствует себя в работе «на глубине»;

– способен видеть и работать системно, видеть взаимосвязи;

– умеет работать в формате трансформационного коучинга.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДЕТ:

– теория – 20 вебинаров

– учебная практика – 18 практик в тройках

– групповые менторинги – 5 менторингов

– индивидуальные менторинги – 3 менторинга

– супервизии – 2 супервизии

– индивидуальная сертификация

Программу ведёт 4 преподавателя: 2 коуча РСС и 2 – МСС.

Сдав сертификацию, вы получаете сертификат ACTP ICF (168 часов).

Программа длится 5 месяцев, состоит из 20 вебинаров, каждый вторник с перерывом на майские праздники, учебных практик (еженедельно), а также менторингов, супервизий, и самостоятельной практики.

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ДАТА

ТЕМА

Пропуск на майские праздники

2 марта Знакомство. Инструкции. Обсуждение компетенций. 9 марта Компетенция 1 и Этика. 16 марта Компетенция 2. 23 марта Групповой менторинг. 30 марта Компетенция 3. 6 апреля Групповой менторинг. 13 апреля Компетенция 4. 20 апреля Супервизия. 27 апреля Компетенция 5.11 мая Групповой менторинг. 18 мая Компетенция 6. 25 мая Групповой менторинг. 1 июня Компетенция 7. 8 июня Супервизия. 15 июня Компетенция 8. 22 июня Групповой менторинг. 29 июня Демонстрация с пояснениями. 6 июля Ключевые фишки и секреты продвижения коуча. 13 июля Завершающий вебинар: ответы на вопросы, инструкции, подробности по сертификации и т.д. 27 июля Сертификация.

ВЕДУЩИЙ И АВТОР ПРОГРАММЫ

Роман Досов

Профессиональный сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт: более 2500 часов коучинга

500+ обученных коучей и коуч-компетентных специалистов

Сертифицированный бизнес-тренер

Автор и тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Директор «System ITC» (международный коуч-центр «Система»)

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Основатель клуба коучей «Трансформация»

Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям

Предприниматель.

Специализация в коучинге:

Коучинг топ-менеджеров, директоров (executive)

Коучинг лидеров

Трансформационный коучинг.



Обучение будет проходить каждый вторник в 12:00 по Москве. При большом количестве желающих будет сформирована ещё одна группа на 19.00 по Москве.

Длительность обучения – 5 месяцев.

Стоимость обучения 125.000 рублей, оплата возможна помесячно (25.000 рублей/месяц).

При оплате до 12 февраля 2021 года действует скидка 12%, стоимость обучения будет составлять 110.000 рублей (22.000 рублей/месяц).

КОНТАКТЫ

По всем вопросам обращайтесь:

Тел: 8(924)730-01-50

E-mail: admin@system-itc.ru

Надежда

Регистрация: https://system-itc.r...stera-actp-icf/