Международная программа «Путь мастера» ACTP ICF

Цель программы – подготовить коучей к сдаче на уровень ACC/PCC.
Программа ориентирована на умение работать системно, в трансформационном формате, соблюдая 8 компетенций коуча. Даже с самым материальным запросом нужно уметь работать с фокусировкой на человека, который его делает. В работе практикуется системный трансформационный подход, где человек смотрит на себя и свою жизнь целостно, учитывая все свои стороны, качества и особенности, находя для себя ресурсы, источники силы и новые возможности.
ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА:
– сертифицированные коучи по стандартам ICF;
– коучи, сертифицированные по стандартам других организаций;
– коучи, проходившие обучение коучингу, но не имеющие сертификации;
– практикующие коучи, желающие повысить своё мастерство;
– специалисты, которые хотят освоить профессиональный коучинг.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА ТЕХ, КТО:
– хочет повысить уровень своего мастерства;
– хочет повысить свою востребованность и ценность на рынке;
– планирует сдачу на уровень ACC/PCC;
– намерен заниматься обучением других коучей;
– планирует стать ментором для коучей;
– хочет освоить глубокие трансформационные методики.
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТ:
– обладает глубоким пониманием 8 компетенций по стандартам ICF;
– успешно проявляет в сессиях все 8 компетенций на уровне PCC;
– уверенно чувствует себя в работе «на глубине»;
– способен видеть и работать системно, видеть взаимосвязи;
– умеет работать в формате трансформационного коучинга.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДЕТ:
– теория – 20 вебинаров
– учебная практика – 18 практик в тройках
– групповые менторинги – 5 менторингов
– индивидуальные менторинги – 3 менторинга
– супервизии – 2 супервизии
– индивидуальная сертификацияПрограмму ведёт 4 преподавателя: 2 коуча РСС и 2 – МСС.
Сдав сертификацию, вы получаете сертификат ACTP ICF (168 часов).
Программа длится 5 месяцев, состоит из 20 вебинаров, каждый вторник с перерывом на майские праздники, учебных практик (еженедельно), а также менторингов, супервизий, и самостоятельной практики.
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫДАТА ТЕМА 2 марта Знакомство. Инструкции. Обсуждение компетенций. 9 марта Компетенция 1 и Этика. 16 марта Компетенция 2. 23 марта Групповой менторинг. 30 марта Компетенция 3. 6 апреля Групповой менторинг. 13 апреля Компетенция 4. 20 апреля Супервизия. 27 апреля Компетенция 5. Пропуск на майские праздники 11 мая Групповой менторинг. 18 мая Компетенция 6. 25 мая Групповой менторинг. 1 июня Компетенция 7. 8 июня Супервизия. 15 июня Компетенция 8. 22 июня Групповой менторинг. 29 июня Демонстрация с пояснениями. 6 июля Ключевые фишки и секреты продвижения коуча. 13 июля Завершающий вебинар: ответы на вопросы, инструкции, подробности по сертификации и т.д. 27 июля Сертификация.
ВЕДУЩИЙ И АВТОР ПРОГРАММЫ
Роман Досов
- Профессиональный сертифицированный коуч уровня PCC ICF
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт: более 2500 часов коучинга
- 500+ обученных коучей и коуч-компетентных специалистов
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Автор и тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Директор «System ITC» (международный коуч-центр «Система»)
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
- Основатель клуба коучей «Трансформация»
- Соавтор образовательного проекта Сбербанка “Развитие талантов” по обучению коучинговым технологиям
- Предприниматель.
Специализация в коучинге:
- Коучинг топ-менеджеров, директоров (executive)
- Коучинг лидеров
- Трансформационный коучинг.
Обучение будет проходить каждый вторник в 12:00 по Москве. При большом количестве желающих будет сформирована ещё одна группа на 19.00 по Москве.
Длительность обучения – 5 месяцев.
Стоимость обучения 125.000 рублей, оплата возможна помесячно (25.000 рублей/месяц).
При оплате до 12 февраля 2021 года действует скидка 12%, стоимость обучения будет составлять 110.000 рублей (22.000 рублей/месяц).
КОНТАКТЫ
По всем вопросам обращайтесь:
Тел: 8(924)730-01-50
E-mail: admin@system-itc.ru
Надежда
Регистрация: https://system-itc.r...stera-actp-icf/