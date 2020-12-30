Мультивалютный майнинг пул с ежедневными выплатами HashCity.org Бонус

Отправлено Сегодня, 15:48

Пул для добычи криптовалюты – это сервер, который распределяет задачу по расчёту между всеми своими участниками. У пула более высокие шансы найти блок транзакций и получить награду, нежели чем у одиночного майнера, однако прибыль распределяется между всеми участниками.



Почему все же лучше майнить на пуле, а не индивидуально? Ответ прост — при майнинге на пуле ваш доход будет более стабильным, ведь вы будете получать определенную часть вознаграждений всего пула, поэтому данный метод отлично подойдет для заработка на криптовалюте.



Есть очень много пулов для майнинга, которые предоставляют различные условия для своих участников. Не буду останавливаться на подробностях, вся информация есть в открытом доступе. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию наш проект HashCity.org







При создании данного пула основной идеей было создать нечто большее чем обычный пул. Сегодня мы еще молоды, проект существует всего 2 года и вот что мы успели сделать за это время:



- Внутренняя биржа - предоставляет автоматический обмен валют по курсу HashCity, а так же полуавтоматический обмен на основе заявок между пользователями проекта;

- HashCity OS - бесплатная операционная система на базе LINUX для управления ригами с личного кабинета на HashCity.org;

- Мобильное приложение - все возможности проекта HashCity в вашем телефоне.







Чем наш пул может быть превликателен для Вас?



- Мы платим за каждую шару, вне зависимости от количества найденных блоков

- PPS - Оплата за каждую шару

- Бонусы в криптовалюте за регистрацию

- Выплаты 2 раза в день

- Множество валют

- Внутренняя крипто биржа

- Партнерская программа

- Дружелюбное сообщество

- Уникальный функциональный интерфейс.



Так же мы регулярно проводим конкурсы, ведем блог на сайте, в телеграме и социальных сетях. Мы всегда открыты для Ваших идей и предложений, присылать их можете по контактам ниже, мы с радостью обсудим с Вами возможность внедрения и сроки.



Присоединяйтесь к нашему сообществу уже сегодня, вместе мы сделаем HashCity лучше!





Контакты:



E-mail: support@hashcity.org

Telegram chat: @HashCity

Сайт: hashcity.org