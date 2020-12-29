CamsAds - адалт жив! VIP условия каждому адверту.

Отправлено Вчера, 16:06

Привет, меня зовут Линож! Сразу спойлер, в конце есть БОНУС.

Босс сказал написать здесь красивое приветствие и перечислить фичи нашей cams/dating партнерки, но это “зашквар”, как говорит мой старший сын, поэтому давай поговорим серьезно.

Не надоело сливать трафф в пельменную за 2 копейки? Адалт снова мертв?

Мы варимся в теме с 2002 года. Да, я сам в шоке, что прошло уже почти 20 лет.

Каждый год кто-нибудь считал своим долгом начать ныть, что адалт умер и надо идти на завод. Кстати, многие с адалта купили свои заводы ))) Но речь не про это!

Действительно, CPM выкупают все дешевле, юзеры все хуже сайнятся на платниках и в целом индустрия стала раздавать кучу контента бесплатно на тубах в любом качестве, количестве и нише.

Как итог люди не хотят платить за п0рно! Логично, зачем платить за то, что есть бесплатно.

Какой выход? Продавать людям то, что нельзя получить бесплатно и подсаживать их на ребиллы.

Именно, друзья, выход был и есть - вебкамы!

Это как н@ркотик для дрочеров. Они подсаживаются на несколько моделек и хотят видеть их снова и снова. Ну как видеть, знаем мы что они там под столом делают )))

Но это не главное, главное то, что второй рукой они отлично вбивают свою кредитку и бабло исправно капает нам

Очень хорошую штуку в вебкам бизнесе играет личный контакт с моделью. Не зря ведь процветает ОнлиФанс, где девушки продают свой хоум контент и зарабатывают хорошие деньги.

Все дело в личном контакте! Поверь, именно этот фактор позволяет вебкам бизу держаться на плаву и мчаться вперед на всех парусах.

Итак, отлично, мы определились с направлением работы в 2021 году - вебкамы. Как выбрать достойную партнерку и сразу начать зарабатывать хрустящие банкноты?

Изи (да-да, это все мои дети, тикток и пузырки в газировке) - берем нашу партнерку CamsAds, регистрируемся, стучимся ко мне в телеграм или скайп, получаем рабочий оффер и заливаем! ПРОФИТ!

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