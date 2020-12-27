Создание видеороликов на YouTube для Арбитражника СРА сети

Отправлено Вчера, 21:32

Сервис по созданию рекламных видеороликов на YouTube ( ссылка ). Длительность от 30 сек до 5 мин. Можно озвучить голосом жен/муж на 20 языках. Автоматически, создаваемые по шаблонам различных товаров и услуг. Видеоролики из картинок и описания карточки товара, услуг оффера арбитражника СРА сети.

Также хорошая возможность лить на буржуйский трафик. Самое то! Пример моего 1 мин. ролика на рекламу кроссовок youtu.be/xK-FMpaRthk Думаю неплохо.

Программа интегрированна с YouTube, страницами Instagram, Facebook, VK. Хорошо индексируется Гуглом в органическую выдачу. В Яндекс не сразу. А, это и есть бесплатный трафик. Отсюда и продвижение Ютуб (YouTube) канала. Белая программа, без негатива.

По сервису, что знаю, тем помогу. Делитесь опытом. Вместе добъемся успеха в арбитраже, не тратя много времени на создание видеороликов.

Сообщение отредактировал Caspio: Вчера, 21:52