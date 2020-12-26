Зарабатываем на стримах/стримерах

Отправлено Вчера, 22:39

Не создавал темку пока не получил вывод на qiwi, вывод до 3-х рабочих дней, и уже оставалось 1,5 часа до конца, думал уже в саппорт писать придется и ба-бам, 2256р падает на qiwi. (пруфы в конце темки)

Теперь к самой теме которая подойдет либо рефоводам, либо раскованным людям в плане общения.

Зарабатываю я на стримах с известным сайтом выполняя челленджи (но сейчас делаю это немного по другому, зову народ, беру бухла, а они выполняют все за меня + тащим на стрим девчонок)

на сайте запрещено порно и насилие в любом его проявлении, за это могут дать бан, но эротику никто не запрещал, то есть сисяки дамы показывать могут, но так как их у меня нет, мне приходится веселиться испытывая танцеванием тектоника за 3$ и прочими приколами.

Есть два варианта заработать

1. Стримить самому и выполнять всякую дичь, например станцевать, рассказать историю, съесть 5 дошиков за определенное время за что назаначается цена 2-3-10$, вы можете отказаться от выполнения, а можете принять и забрать вознаграждение по выполнению.

(одному челу заплатили 5000$ (да-да, 5 штук зелени) за то что он петардой взорвал свой унитаз, это был самый мощный донат!

2. Набор рефералов (всем свои рефам даю откат в 50% от реф. отчислений и расскажу свои методы привлечения реф. кроме форумов)

2-х уровневая реф. система, 10% вы получите от реферала, которого пригласили вы, 5% с реферала, которого пригласил ваш реферал, соотвественно.

Сайт же зарабатывает на том, что берет себе комсу в размере 30% от донатов вам, с этих же 30% сайт уже отчисляет реферу.

всем рефералам 50% кешбек с заработка, то есть вы заработали 100$ за стрим, мои 10$ и с них 5$ я возвращаю вам, для этого нужно написать мне в телегу https://t.me/geeldon свой ник на проекте и скинуть скрин кабинета. + всевозможная помощь от меня по проекту

и соответственно без рефки и без отката в 50%

не реф. ссылка - https://crazycash.tv/ без отката

У топовых стримеров доход в среднем по 70-100$ в день, при стримах по 5-8 часов, то есть это у них уже работа, даже оборудована студия с символикой площадки

Так же можете посмотреть блог моей команды, ведём активный набор рефералов в данный проект - https://ggmoneyru.blogspot.com/



