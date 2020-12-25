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Adskill - панацея! Лить в FB по взрослому без фарма, банов и лимитов?

Автор темы Adskil Group, Сегодня, 14:58

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#1 Adskil Group

Adskil Group

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Отправлено Сегодня, 14:58

Привет, у нас хорошие новости! 

AdSkill рессейлит верифицированный (кредитный) БМ с высоким трастом!

Если тебе надоело фармить или закупать бесконечные аккаунты, давай решим всё по взрослому. AdSkill - официальный партнёр Facebook,  мы предлагаем комплексную поддержку долгосрочных проектов в рекламных системах FB, требующих бесперебойной работы. Сервис решает нервные ситуации с блокировкой кабинетов и дизапрувами креативов. С ним ваши байеры будут индексироваться как свои!

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А вот десять плюшек сервиса:

1.  Трастовые аккаунты бизнес-менеджера без лимитов

2.   Неограниченные рекламные кабинеты

3.   Коннект с менеджером на стороне FB        

4.   Премодерация креативов саппортами перед запуском

5.   Пост-оплата для надёжных партнёров                         

6.   Кэшбэк до 5% от ежемесячного бюджета                                     

7.   Отбеливание сайта (лендоса), оффера и креативов

8.   Аудит кабинета и мониторинг обновлений рекламных систем

9.   Снижение комиссии за счет увеличения бюджета                     

10. Закрытие документов для бухгалтерии

 

 

Траст бма – крупный европейский кабинет с приоритетом выделения более релевантного трафика. Помимо того, что траст сейвит ваши крео, к вам подключают службу предмодерации что бы исключить теоретически возможные баны, а спорные моменты уточняются у менеджера на стороне фейсбука. После такого апрува вы запускаете кампании, выходите на серьёзный объём и спите спокойно.

 

А что по офферам?

Целая служба ищет решение для вашего продукта индивидуально. Проблемы с белыми офферами исключаются на 98%. Так же есть решения по серой товарке, инфобизу, нутре для наружного применения. Бывают и совсем неожиданные решения даже для гэмблинга и дейтинга! Поэтому пишите, разберемся и с вашим предложением.

 

При этом вы можете не работать с НДС (20%). Минимальная сумма пополнения ваших кабов от 5 000 € в месяц. Размер комиссии зависит от способа оплаты. Размер кэшбэка зависит от оборота денежных средств на выданном аккаунте:

3% от 30 000 руб. до 200 000 руб,

4%  от 200 000 руб до 1 000 000 руб,

5% свыше 1 000 000 руб.

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С успешными партнёрами всегда найдем общий язык!

 

Сайт: adskill.ru

Почта:  ivan@adskillgroup.com

Telegram: @adskill_pro

 


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