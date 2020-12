Отправлено Сегодня, 19:39

[ANN] [POW] Торговая система KTC Exchange

Предыстория:

Первая независимая платформа с уникальным постоянно растущим курсом, KTC стала мульти-функциональной платформой валют которая может быть донесена до потребителя.

Мы предлагаем обмен валюты на сайте в самых популярных платежных направлениях, с помощью веб-мессенджеров, браузерной кросс-платформы, для торговли валютной пары ktc/usd на рынке

Мгновенная покупка и продажа валюты доступна через упрощенный интерфейс.

Платежная система разработала многоуровневую партнерскую систему с индивидуальным подходом к каждому клиенту, от новичков в интернете до институциональных трейдеров.

Сервис функционирует по всему миру, огромный выбор платежных методов покупки и продажи валюты и круглосуточная команда поддержки сопровождаются проверенной временем стабильностью, которая гарантирует сохранность активов и данных.

Маркетинг:

KTC - Растёт каждый купленный блок

KTC - Генерирует ваш компьютер на майнинг пуле KTC.CASH

Майнинг, возможность абсолютно бесплатно начать майнинг на любой видеокарте с минимальным её расходом!

Подойдут поколения любого класса, у каждого пк свой 1 ключ с уникальным хешрейтом

Увеличить ХешРейт можно увеличить количеством активных партнеров, майнинг программа KTC увеличивает мощность автоматически.

Каждые купленные 10.000 монет курс растёт на 1%

~0,0001% каждый ап на каждую монету купленный блок

Стартовый курс:

Курс покупки:

0.01$ (100%)

Курс продажи

0.0080$ (80%)

Сетевой:

-10% Уходит майнеру добывшего сетевой ключ с каждой покупки его добытого ключа

-5% Партнеру 1 уровня

-3% Партнеру 2 уровня

-0.5% Партнеру 3 уровня

-0.25% Партнеру 4 уровня

-0.125% Партнеру 5 уровня

Особенности:

Сегодня KTC презентует новые возможности BlockChain, уникальная разработка сетевого маркетинга позволяет финансовой системе KTC быть уже сейчас полностью открытой для участников сообщества, быть максимально прозрачным для каждого из пользователей.

KeyTC - Впервые, внедрили систему где каждый подписанный цифровой партнёр связан с пригласителем в BlockChain

KeyTC - контролирует алгоритм заданного биржевого курса установлен заранее и идет по созданному финансовому механизму, который под своей системой может приносить невероятно высокие проценты с полностью прозрачным рынком.

KeyTC - записывает переводы, покупки, продажи, сделки, ваших партнеров и передаёт данные на официальные веб-ресурсы сообщества.

Mining Pool KTC - архитектура которого работает и основана на блокчейн, пул адаптирован к стандарту децентрализованного цифрового майнинга (BGKT- Blockchain Golden Key Technology) создателями данной технологии является интегрерированая компания партнер World Mining Pool.

Простыми словами данная технология гарантирует KTC майнинг без асиков, POW Mining основанный на алгоритме KeyAlgo + Lyra2Rev3 позволяет подписывать цифровым именем каждого участника системы.

Для полноценного функционирования системы KeyChain должен быть связан с официальным хранилищем которое располагается на веб-сайте - KTC.EXCHANGE

Ваши партнёры, привлеченные участниками сообщества отображаются в KeyTC и получают установленные заранее системой переводы внутри платформы и blockchain.

Платформа KTC предлагает участникам сообщества начать добывать вместе с нами другие альткоины для дальнейшей популяризации продукта KTC на алгоритмах: Sha-256,DaggerHashimoto и многие другие.

Актуальные темы партнеров на форуме CryptoTalk

Реализованные Смарт-договоры платформы позволяют сообществу построить:

Покупку недвижимости и оплату % по кредитной программе с помощью функций "Цель"

Авто-программы действующие более чем в 100 странах

Выплата и закрытие банку задолженностей/кредитов участника системы

И многие другие полезные функции.

Эко-система:

Пользователям уже доступен с 1 дня Exclusive Mining, который может принести огромные результаты держателю ключа блока, благодаря ему его владелец может получить вознаграждение в 10% от каждой покупки его блока, при этом каждый новый блок дороже предыдущего на 0,0001% что делает блок под номером 14,999,999 и 15,000,000 самыми дорогими в системе.

На официальном веб-ресурсе вы сможете всегда гарантировано продать KTC за сгенерированную стоимость. Неофициальные веб-ресурсы, могут предлагать стоимость как и выше, так и ниже гарантированной рыночной стоимостью либо услуги оказываемые смарт договорами системы.

Обмен KTC:

1.Веб-Сайт, обмен по текущим ставкам и автоматический вывод на криптовалюты, банковские карты и популярные платежные системы.

2.Платформа P2P KTC, обмен между пользователями по всему миру на наличные, электронные платежные системы, банковские карты, электронные товары и другие услуги.

3.Обмен на Смарт договор на платформе, по подходящим критериям/условиям.

4.Другие площадки, после модерации безопасные ресурсы будут обязательно опубликованы на платформе.

Формула монеты:

15.000.000 KTC MAXIMUM Максимальное количество выпущенных монет

Алгоритм: Lyra2Rev3

Block Time 1:00

Key Exclusive Mining 8 Days - 256 KTC/Per Block 2 949 120 KTC Market Cap. 557.730$

Key Brilliant Mining 16 Days - 64 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 2.783.625$

Key Platinum Mining 64 Days - 16 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 20.780.000$

Key Gold Mining 128 Days - 8 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 111.685.962$

Key Silver Mining 256 Days - 4 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 578.396.045$

Block Time 0:30

Key Medium Mining 512 Days - 1 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 2.944.530.568$

Key Mining 1024 Days - 1 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 14.681.880.910$

Block Time 0:15

Key Mining 2048 Days - 0.5 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 71.287.364.425$

Key PVP 4096 Days - 0.25 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 345.538.923.520$

Block Time 0:05 SEC

Key End Mining - 0.01 KTC/Per Block

15.000.000 KTC = 450.640.851.911$

Итоговый курс KTC = 30042,72$

Ссылки на ресурсы

Official Information site: https://ktc.network Maintance December 2020

Mining Pol (AMD/NVIDIA POW) - ktc.cash

CCMiner(nvidia), AMD pack website, cpuminer other

Blockchain : ktc.life

Youtube представитель RU:

Быстрая установка майнинга конфигурации:

CPU MINER ВСЕ ПК (ДАЁТ ХЕШРЕЙТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВИДЕО КАРТА В 100 РАЗ )

cpuminer-gw64-corei7 -a Lyra2re -o stratum+tcp://ktc.cash:4433 -u KEYКОШЕЛЕК-p c=MAC

CCMINER NVIDIA:

Config Json CCMINER:

{

"_comment1" : "Possible keys are the long options (ccminer --help)",

"_comment2" : "todo: support /* comments */",

"api-bind": "127.0.0.1:4068",

"statsavg": 20,

"quiet" : false,

"debug" : false,

"protocol" : false,

"cpu-priority" : 3,

"algo" : "lyra2v3",

"url" : "stratum+tcp://ktc.cash:4433",

"user" : " ТВОЙKEYКОШЕЛЁКСБИРЖИKTC.EXCHANGE",

"pass" : "xxx"

}

AMD TELEGRAM @KTCNETWORK

https://youtu.be/IRyKxxjHxOg - #KTC.EXCHANGE OFFICIAL START #KTC CRYPTOCURRENCY RU

https://youtu.be/sLXcttKyTzU - #KTCEXCHANGE EXCHANGE TRADING SYSTEM MALTA RUS/ENG

https://youtu.be/XH5k_fm1mVM - KTC EXCHANGE PLAYCOIN CRYPTODRAGONS KTC SUMMIT MALTA

https://youtu.be/eSAkhS5fTqY - #KTC Exchange Trading System вывод средств