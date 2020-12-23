Нужен опытный дроповод, который подскажет и проконсультирует, как грамотно поступить в той или иной ситуации; который не будет задавать очевидные вопросы, а сам сможет решать возможные проблемы с дропами!
Регистрировать будем европейские букмекерские конторы: дропы должны быть с Евросоюза, кроме - Украины, Беллорусии, Молдовы и Англии!
Нужен хороший объём аккаунтов и соответственно оперативная работа!
Цена за работу - договорная; в перспективе - долгосрочное сотрудничество!
Telegram для связи: @betting_accounts - в приветственном сообщение указать, что Вы пишите конкретно по этой теме!
С уважением!
ИЩУ ОПЫТНЫХ ДРОПОВОДОВ ЕВРОСОЮЗА (страны кроме Украины, Белоруссии, Мо
Автор темы bettacc78, Сегодня, 16:39
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