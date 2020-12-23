ИЩУ ОПЫТНЫХ ДРОПОВОДОВ ЕВРОСОЮЗА (страны кроме Украины, Белоруссии, Мо

Отправлено Сегодня, 16:39

Нужен опытный дроповод, который подскажет и проконсультирует, как грамотно поступить в той или иной ситуации; который не будет задавать очевидные вопросы, а сам сможет решать возможные проблемы с дропами!



Регистрировать будем европейские букмекерские конторы: дропы должны быть с Евросоюза, кроме - Украины, Беллорусии, Молдовы и Англии!



Нужен хороший объём аккаунтов и соответственно оперативная работа!



Цена за работу - договорная; в перспективе - долгосрочное сотрудничество!



Telegram для связи: @betting_accounts - в приветственном сообщение указать, что Вы пишите конкретно по этой теме!



С уважением!

