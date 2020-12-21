Партнерка Робофорекс, бонус 30$ ==> легко привлекать.

Отправлено Вчера, 16:52

Партнерка Робофорекс, высокая конверсия за счет бонуса 30$ всем.

1. Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.

2. Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.

3. Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов.

4. Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.

Ссылка на бонус 30$ RoboForex - http://1pamm.ru/vipconvert.html

Ссылка на партнерку и условия - http://1pamm.ru/roboforex.html

Брокер Roboforex начал свою работу 2009 году и за пять лет своего существования разросся в большую компанию, прочно заняв лидирующие позиции в сфере финансовых услуг. Компания не раз получала соответствующие награды:

Best Retail Forex Broker;

Лучшее исполнение среди брокеров в регионе Восточная Европа;

Лучший форекс брокер для автоматизированной торговли;

Самый быстроразвивающийся ECN-брокер в регионе Восточная Европа.

Отдельно стоит выделить награду, которую принесли Roboforex советники и роботизированные системы – Лучший брокер мира для работы с роботами и советниками Форекс (2011 год). Все это свидетельствует о серьезном подходе к своей работе, а также о большом количестве довольных клиентов, которые про Roboforex отзывы оставляли положительные комментарии легко и в огромном количестве.

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*Высокий уровень ставок вознаграждения;

*Начисление комиссии агенту по факту открытия сделки клиентом;

*Отсутствие минимального размера сделки (Min Trade Points) для начисления комиссии;

*Возможность развития собственной партнерской сети;

*5-ть уровней начисления комиссии;

*Не требуются первоначальные вложения;

*Простой механизм регистрации партнерского счета;

*Детализированная статистика по торговым оборотам;

*Отчеты по финансовому вознаграждению;

*Широкий спектр рекламных материалов;

*Информационная поддержка со стороны компании

Пример расчёта дохода Интернет-партнёра по многоуровневой системе

Рассмотрим простой пример заработка по программе "Интернет-партнёр". Вы привлекли 10 клиентов и 1-го субпартнёра "A". Ваш субпартнёр привлёк 5 клиентов и 1-го субпартнёра "B", который привлёк 5 клиентов. Предположим, каждый из клиентов совершил по одной сделке объёмом 1 лот по валютной паре EUR/USD. Рассчитаем ваш заработок:

Вознаграждение за ваших клиентов = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 10 (количество клиентов) = 60 USD.

Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "A" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 20% (ставка партнёра 2-го уровня) = 6 USD.

Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "B" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 15% (ставка партнёра 3-го уровня) = 4,5 USD.

Итого: 60 + 6 + 4,5 = 70,5 USD.

Альтернативное решение:

Партнерки от знаменитого с 1997г. ForexClub. Улетная конверсия!

Предлагаю выгодно сконвертировать трафик благодаря новой партнерской программе http://fxpayment.ru/ от известнейшего форекс брокера Forex Club!

· До 800 usd за каждого квалифицированного трейдера

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