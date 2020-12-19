[ANN] [POW] Торговая система KTC Exchange

Предыстория:
Первая независимая платформа с уникальным постоянно растущим курсом, KTC стала мульти-функциональной платформой валют которая может быть донесена до потребителя.
Мы предлагаем обмен валюты на сайте в самых популярных платежных направлениях, с помощью веб-мессенджеров, браузерной кросс-платформы, для торговли валютной пары ktc/usd на рынке
Мгновенная покупка и продажа валюты доступна через упрощенный интерфейс.
Платежная система разработала многоуровневую партнерскую систему с индивидуальным подходом к каждому клиенту, от новичков в интернете до институциональных трейдеров.
Сервис функционирует по всему миру, огромный выбор платежных методов покупки и продажи валюты и круглосуточная команда поддержки сопровождаются проверенной временем стабильностью, которая гарантирует сохранность активов и данных.
Маркетинг:
KTC - Растёт каждый купленный блок
KTC - Генерирует ваш компьютер на майнинг пуле KTC.CASH
Майнинг, возможность абсолютно бесплатно начать майнинг на любой видеокарте с минимальным её расходом!
Подойдут поколения любого класса, у каждого пк свой 1 ключ с уникальным хешрейтом
Увеличить ХешРейт можно увеличить количеством активных партнеров, майнинг программа KTC увеличивает мощность автоматически.
Каждые купленные 10.000 монет курс растёт на 1%
~0,0001% каждый ап на каждую монету купленный блок
Стартовый курс:
Курс покупки:
0.01$ (100%)
Курс продажи
0.0080$ (80%)
Сетевой:
-10% Уходит майнеру добывшего сетевой ключ с каждой покупки его добытого ключа
-5% Партнеру 1 уровня
-3% Партнеру 2 уровня
-0.5% Партнеру 3 уровня
-0.25% Партнеру 4 уровня
-0.125% Партнеру 5 уровня
Особенности:
Сегодня KTC презентует новые возможности BlockChain, уникальная разработка сетевого маркетинга позволяет финансовой системе KTC быть уже сейчас полностью открытой для участников сообщества, быть максимально прозрачным для каждого из пользователей.
KeyTC - Впервые, внедрили систему где каждый подписанный цифровой партнёр связан с пригласителем в BlockChain
KeyTC - контролирует алгоритм заданного биржевого курса установлен заранее и идет по созданному финансовому механизму, который под своей системой может приносить невероятно высокие проценты с полностью прозрачным рынком.
KeyTC - записывает переводы, покупки, продажи, сделки, ваших партнеров и передаёт данные на официальные веб-ресурсы сообщества.
Mining Pool KTC - архитектура которого работает и основана на блокчейн, пул адаптирован к стандарту децентрализованного цифрового майнинга (BGKT- Blockchain Golden Key Technology) создателями данной технологии является интегрерированая компания партнер World Mining Pool.
Простыми словами данная технология гарантирует KTC майнинг без асиков, POW Mining основанный на алгоритме KeyAlgo + Lyra2Rev3 позволяет подписывать цифровым именем каждого участника системы.
Для полноценного функционирования системы KeyChain должен быть связан с официальным хранилищем которое располагается на веб-сайте - KTC.EXCHANGE
Ваши партнёры, привлеченные участниками сообщества отображаются в KeyTC и получают установленные заранее системой переводы внутри платформы и blockchain.
Платформа KTC предлагает участникам сообщества начать добывать вместе с нами другие альткоины для дальнейшей популяризации продукта KTC на алгоритмах: Sha-256,DaggerHashimoto и многие другие.
Актуальные темы партнеров на форуме CryptoTalk
Реализованные Смарт-договоры платформы позволяют сообществу построить:
Покупку недвижимости и оплату % по кредитной программе с помощью функций "Цель"
Авто-программы действующие более чем в 100 странах
Выплата и закрытие банку задолженностей/кредитов участника системы
И многие другие полезные функции.
Эко-система:
Пользователям уже доступен с 1 дня Exclusive Mining, который может принести огромные результаты держателю ключа блока, благодаря ему его владелец может получить вознаграждение в 10% от каждой покупки его блока, при этом каждый новый блок дороже предыдущего на 0,0001% что делает блок под номером 14,999,999 и 15,000,000 самыми дорогими в системе.
На официальном веб-ресурсе вы сможете всегда гарантировано продать KTC за сгенерированную стоимость. Неофициальные веб-ресурсы, могут предлагать стоимость как и выше, так и ниже гарантированной рыночной стоимостью либо услуги оказываемые смарт договорами системы.
Обмен KTC:
1.Веб-Сайт, обмен по текущим ставкам и автоматический вывод на криптовалюты, банковские карты и популярные платежные системы.
2.Платформа P2P KTC, обмен между пользователями по всему миру на наличные, электронные платежные системы, банковские карты, электронные товары и другие услуги.
3.Обмен на Смарт договор на платформе, по подходящим критериям/условиям.
4.Другие площадки, после модерации безопасные ресурсы будут обязательно опубликованы на платформе.
Формула монеты:
15.000.000 KTC MAXIMUM Максимальное количество выпущенных монет
Алгоритм: Lyra2Rev3
Block Time 1:00
Key Exclusive Mining 8 Days - 256 KTC/Per Block 2 949 120 KTC Market Cap. 557.730$
Key Brilliant Mining 16 Days - 64 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 2.783.625$
Key Platinum Mining 64 Days - 16 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 20.780.000$
Key Gold Mining 128 Days - 8 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 111.685.962$
Key Silver Mining 256 Days - 4 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 578.396.045$
Block Time 0:30
Key Medium Mining 512 Days - 1 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 2.944.530.568$
Key Mining 1024 Days - 1 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 14.681.880.910$
Block Time 0:15
Key Mining 2048 Days - 0.5 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 71.287.364.425$
Key PVP 4096 Days - 0.25 KTC/Per Block 1 474 560 KTC Market Cap 345.538.923.520$
Block Time 0:05 SEC
Key End Mining - 0.01 KTC/Per Block
15.000.000 KTC = 450.640.851.911$
Итоговый курс KTC = 30042,72$
Ссылки на ресурсы
Exchange Trading System: https://ktc.exchange/exchange/KTC_USD
Official Information site: https://ktc.network Maintance December 2020
Mining Pol (AMD/NVIDIA POW) - ktc.cash
CCMiner(nvidia), AMD pack website, cpuminer other
Blockchain : ktc.life
Youtube представитель RU:
Быстрая установка майнинга конфигурации:
https://www.amd.com/ru/support amd drivers
CPU MINER ВСЕ ПК (ДАЁТ ХЕШРЕЙТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВИДЕО КАРТА В 100 РАЗ )
cpuminer-gw64-corei7 -a Lyra2re -o stratum+tcp://ktc.cash:4433 -u KEYКОШЕЛЕК-p c=MAC
CCMINER NVIDIA:
Config Json CCMINER:
{
"_comment1" : "Possible keys are the long options (ccminer --help)",
"_comment2" : "todo: support /* comments */",
"api-bind": "127.0.0.1:4068",
"statsavg": 20,
"quiet" : false,
"debug" : false,
"protocol" : false,
"cpu-priority" : 3,
"algo" : "lyra2v3",
"url" : "stratum+tcp://ktc.cash:4433",
"user" : " ТВОЙKEYКОШЕЛЁКСБИРЖИKTC.EXCHANGE",
"pass" : "xxx"
}
AMD TELEGRAM @KTCNETWORK
https://ktc.exchange...e8-2278bbdf3f5b - регистрация на платформе
https://youtu.be/IRyKxxjHxOg - #KTC.EXCHANGE OFFICIAL START #KTC CRYPTOCURRENCY RU
https://youtu.be/sLXcttKyTzU - #KTCEXCHANGE EXCHANGE TRADING SYSTEM MALTA RUS/ENG
https://youtu.be/HNqAc8xUhCs - СВЕРХСЕКРЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРПОРАЦИИ #KTCGROUP #KTCEXCHANGE #PLAYPAIDMUSIC #CRYPTODRAGONS #KTCCOIN
https://youtu.be/XH5k_fm1mVM - KTC EXCHANGE PLAYCOIN CRYPTODRAGONS KTC SUMMIT MALTA
https://youtu.be/eSAkhS5fTqY - #KTC Exchange Trading System вывод средств