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Аккаунты Гидры/HYDRA с балансом 24/7 - @hydravalid | Бот, отзывы, скид

Автор темы LOGINPASSNEWW, Сегодня, 19:52

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#1 LOGINPASSNEWW

LOGINPASSNEWW

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:52

 
 
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Гипермаркет аккаунтов Гидры/HYDRA
Наш сервис продает аккаунты торговой площадки hydra за 60-80% от баланса
 
 
 
telegram-icon-icons-com-72055.pngТелеграм-канал: @hydravalid 
 
В нашем телеграм-канале вы сможете найти актуальную информацию по работе сервиса, актуальные зеркала, ссылки, скидки, розыгрыши и бесплатные аккаунты!
 
1.pngТелеграм-Бот: @hydravalid_bot
 
Наш бот продажи аккаунтов HYDRA с балансом
Бот работает полностью автоматически 24/7
Оплатить можно в помощью Qiwi,Сбербан,Bitcoin
 
 
 
 
Ссылка на магазин 24/7 (наши зеркала)
 
http://hydramarket.ru/ (Вход только через VPN)
 
 
Telegram-оператор: @shopersupport
 
 
 
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Информация:
 

Почему такая большая скидка на аккаунты?
 
- с 2018 года на Hydra отключена возможность вывода денег с баланса. Но покупать товар можно. Если вы хотите сэкономить на покупках до 30-40% от стоимости и более: приобретайте готовые аккаунты которые мы продаем!
 
 
Что за аккаунты?
 
- Это обычные аккаунты, только на них есть баланс(деньги) для покупок на площадке Hydra.
 
 
В чем выгода покупать аккаунты?
 
- Вы берете аккаунт за 50-70% от баланса в нашем магазине. Тем самым вы уже экономите 30-50%
Так-же вам не надо обменивать и платить комиссии обменникам. Купил аккаунт - зашел - купил позицию!
 
 
 
Откуда у нас аккаунты? (Происхождение)
 
- Это поддельные сайты гидры, приватные стиллеры разбросанные по интернету, brute/checker программа написана на заказ
 
 
Зачем покупать аккаунты Гидры?
 
- покупки на Гидре выходят дешевле на 30-50%
- повышенная безопасность при пополнении и покупке товаров
- проверенный и полностью рабочий аккаунт испытанный до вас
- при не доступности обменников очень удобно купить готовый аккаунт и не тратить время на поиски альтернатив
 
 
Что я получаю после оплаты?
 
- После оплаты в магазине вам будет доступно 2 варианта забрать аккаунт:
 
1 - Нажать кнопку "Скачать TXT File" - для покупателей с компьютера или устройства с системой ANDROID (вам на устройство скачается txt файл со всеми данными
2 - Нажать кнопку "Открыть в новой вкладке" (✓ рекомендуется! ) - Для покупателей с iPhone, ANDROID, PC
 
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