Аккаунты Гидры/HYDRA с балансом 24/7 - @hydravalid | Бот, отзывы, скид

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Гипермаркет аккаунтов Гидры/HYDRA
Наш сервис продает аккаунты торговой площадки hydra за 60-80% от баланса
Телеграм-канал: @hydravalid
В нашем телеграм-канале вы сможете найти актуальную информацию по работе сервиса, актуальные зеркала, ссылки, скидки, розыгрыши и бесплатные аккаунты!
Телеграм-Бот: @hydravalid_bot
Наш бот продажи аккаунтов HYDRA с балансом
Бот работает полностью автоматически 24/7
Оплатить можно в помощью Qiwi,Сбербан,Bitcoin
Ссылка на магазин 24/7 (наши зеркала)
http://hydramarket.ru/ (Вход только через VPN)
Telegram-оператор: @shopersupport
Информация:
Почему такая большая скидка на аккаунты?
- с 2018 года на Hydra отключена возможность вывода денег с баланса. Но покупать товар можно. Если вы хотите сэкономить на покупках до 30-40% от стоимости и более: приобретайте готовые аккаунты которые мы продаем!
Что за аккаунты?
- Это обычные аккаунты, только на них есть баланс(деньги) для покупок на площадке Hydra.
В чем выгода покупать аккаунты?
- Вы берете аккаунт за 50-70% от баланса в нашем магазине. Тем самым вы уже экономите 30-50%
Так-же вам не надо обменивать и платить комиссии обменникам. Купил аккаунт - зашел - купил позицию!
Откуда у нас аккаунты? (Происхождение)
- Это поддельные сайты гидры, приватные стиллеры разбросанные по интернету, brute/checker программа написана на заказ
Зачем покупать аккаунты Гидры?
- покупки на Гидре выходят дешевле на 30-50%
- повышенная безопасность при пополнении и покупке товаров
- проверенный и полностью рабочий аккаунт испытанный до вас
- при не доступности обменников очень удобно купить готовый аккаунт и не тратить время на поиски альтернатив
Что я получаю после оплаты?
- После оплаты в магазине вам будет доступно 2 варианта забрать аккаунт:
1 - Нажать кнопку "Скачать TXT File" - для покупателей с компьютера или устройства с системой ANDROID (вам на устройство скачается txt файл со всеми данными
2 - Нажать кнопку "Открыть в новой вкладке" (✓ рекомендуется! ) - Для покупателей с iPhone, ANDROID, PC