Открытие и продажа зарубежных фирм.

Отправлено Сегодня, 06:00

▪️ Открытие фирм

▪️ Открытие счетов

▪️ Получение лицензий на криптодеятельность

▪️ Помощь в ICO

▪️ Подключение merchant id

▪️ Ведение счетов

▪️ Перестановка

▪️ BTC



Всегда качественно, всегда на стороне ваших инициатив.



Страны Европы, Азии, Тихоокеанского региона



Tg: @mastermaend



Работать предпочитаю через депозиты



Но не исключаю гаранта дм