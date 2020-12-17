Валитов Ильгиз Наилевич

Отправлено Сегодня, 06:28

Инвестиции и стабильность, социальные вопросы и ряд благотворительных проектов: о работе одного из известных топ-менеджеров России Ильгиза Валитова

Давно справедливо замечено, что главное в развитии бизнеса – это люди, человек. Отталкиваясь от этого принципа, можно действительно добиться успеха в своем деле. Более того, сделать так, чтобы личный профессиональный вклад совместно с крупными инвестициями в те или иные отрасли экономики давали конкретный результат, укрепляли промышленный, финансовый потенциал компаний, и, в конечном итоге, обеспечивали людей работой, стабильной заработной платой. Именно, такой подход, по мнению многих специалистов, демонстрирует Ильгиз Наилевич Валитов - один из ведущих российских топ-менеджеров, управленцев, возглавлявший различные инвестиционные направления «ВТБ» и Внешэкономбанка.

Банковские инвестиции под патронатом Ильгиза Валитова в промышленный сектор, в реальные направления развития экономики в разные годы позволили существенно увеличить потенциал автомобильной, строительной, химической, машиностроительной, энергетической, агропромышленной отраслей.

ТЫСЯЧИ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Достаточно назвать лишь ряд крупных компаний, в инвестиционном развитии которых непосредственно участвовал Ильгиз Валитов: КамАЗ, цементный завод в Ленинградской области, Казанский завод современной упаковки – уникальное предприятие полного цикла, Тихвинский вагоностроительный завод (сейчас выпускает до 10 000 вагонов с повышенной грузоподъемностью и увеличенными сроками эксплуатации в год) – самый масштабный из построенных в Европе объектов машиностроения. Кроме того, сегодня это градообразующее предприятие, где создано пять тысяч новых рабочих мест.

В свое время при поддержке Ильгиза Валитова были реализованы крупные проекты в Красноярском крае на общую сумму 175 млрд. рублей (участие «Внешэкономбанка» - 100 млрд. рублей). И вновь здесь речь идет о создании более 10 тысяч новых рабочих мест!

Благодаря кредитной поддержке ВЭБ также стало возможным создание российского агрохолдинга «Мираторг» - сегодня это одна из крупнейших компаний агропромышленного комплекса России. Внешэкономбанк еще 10 лет назад начал финансирование проекта «Мираторг» по производству говядины в Брянской области (инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей, из которых 21 млрд был выделен ВЭБом). Привлечение Ильгизом Вилитовым банковских ресурсов позволило вернуть в сельхозоборот дополнительно 200 тыс. гектаров заброшенных земель. Общее поголовье скота составило 500 тысяч, было построено более трех десятков новых, современных ферм. Стоимость проекта составила 871,5 млн. долларов (кредит Внешэкономбанка - 742 млн. долларов). Такие эффективные инвестиции позволили развить животноводческие комплексы в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской, Смоленской и Курской областях… Три года назад холдинг «Мираторг» включили в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

Именно опыт, профессионализм, грамотный подход Ильгиза Валитова, как руководителя дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка, также позволили сформировать целые кластеры по производству автомобилей и автокомпонентов в Калужской области. Речь идет о строительстве таких производств, как «VolkswagenRus», «PeugeotCitroënMitsubishiAutomobiles» в индустриальном парке «Росва». Отметим, что в результате реализации проекта в период с 2008 по 2019 год общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил более 80 млрд. рублей, а предприятия обеспечили новыми рабочими местами тысячи сотрудников.

СОТНИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Новые высокооплачиваемые рабочие места при участии Ильгиза Наилевича также были созданы благодаря реализации проекта по строительству современного горно-обогатительного комплекса в Пермском крае - Верхнекамской калийной компании. Значимость этого проекта для развития отечественной экономики, промышленности региона в прошлом году оценил и министр промышленности РФ Денис Мантуров. Отметим, что общий объем инвестиций в проект составит 87 млрд. руб.

Еще один успешный инвестиционный проект с участием Ильгиза Валитова – строительство и запуск производства антибиотиков и противораковых лекарственных средств на территории Открытой экономической зоны «Тербуны» в Липецкой области. Речь идет о компании «Рафарма», получившей кредит порядка 2,7 млрд. рублей. Сегодня завод обеспечивает потребности населения сразу шести основных регионов России, в частности, Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Татарстан. Более того, проект позволил значительно снизить долю импортных препаратов. Отметим, что проект поддержали Министерство промышленности и торговли, Министерство здравоохранения и социального развития, администрация Липецкой области.

Повторим,этолишь часть инвестпроектов, которые были реализованы под патронатом Ильгиза Наилевича Валитова. За годы работы удалось реализовать несколько сотен инвестиционных проектов в различных отраслях экономики России, которые оцениваются в триллионы рублей.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, НА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Четкое планирование, контроль, нацеленность на результат, ориентированность на человека труда, на его мотивацию – это то, что отличает Ильгиза Валитова. Именно создание, запуск новых, современных производств и вчера, и сегодня является своего рода гарантией социальной стабильности, перспектив и отдельных регионов, и страны в целом. Патронат Ильгиза Валитова позволил целому ряду предприятий и холдингов войти в число лучших компаний, стать локомотивом экономики России.

Для справки: «Внешэкономбанк» в 2018 году возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Деятельность ВЭБ регулируется не положениями Банка России, а федеральным законодательством и является одним из важных инструментов проведения экономической политики России. Банк занимается преодолением ограничений роста инфраструктуры, повышением эффективности использования природных ресурсов, развитием прогрессивных и наукоемких сфер, реализацией особо важных промышленных проектов, поддержкой бизнеса.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Ильгиз Наилевичзакончил Суворовское военное училище, первое высшее образование получил, окончивГолицынское пограничное военно-политическое училище КГБ СССР (позже – курсы КГБ СССР). Участвовал в военных действиях на советско-афганской границе. С успехом закончил Казанский финансово-экономический институт. Приобретенный разносторонний опыт и знания позволили ему в дальнейшем развиваться и в качестве профессионального руководителя на самых высоких должностях;у У частвовать в реализации крупных проектов, имеющих общенациональное значение.

Уже в 1994 году Ильгиз Валитов был назначен директором крупной компании - «РОСТЭК-Кама», позже был управляющим Татарского филиала Внешторгбанка в Казани, вице-президентом Банка ВТБ, возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка, являлся членом совета директоров ОАО «КамАЗ».

БЛАГОЕ ДЕЛО

Как замечают коллеги Ильгиза Наилевича, колоссальная самоотдача в работе позволила ему не только реализовать свои возможности в развитие бизнес проектов, но и оказывать значительную помощь различным благотворительным организациям, объединениям. Такая благотворительность – не разовая, а систематическая поддержка тех, кто в ней нуждается, тех, кто помогает другим, занимается этим эффективно и профессионально.

Ильгиз Валитов не афиширует работу в рамках своих благотворительных проектов. Но известно, что такая поддержка постоянно оказывается целому ряду организаций: фонду содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями (фонд детского доктора Рошаля), фонду «Подари жизнь», фонду развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии Москвы, фонду поддержки Казанского Суворовского училища «Суворовец», благотворительному фонду «Кодекс чести».

Именно реализация сложных проектов не только в России, но и за рубежом, признание специалистами заслуг, профессиональной деятельности, позволяет Ильгизу Валитову реализовать свой потенциал и в благотворительной, социальной сфере.

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Очевидно, что принцип работы Ильгиза Валитова, как в сфере бизнес-инвестиций, так и в социальной – ориентированностьна человека, на его потребности, на его благополучие. Десятки новых производств, десятки тысяч новых рабочих мест, рост экономического потенциала страны, – всеэто также и решение целого блока социальных вопросов развития России.

Крупные банковские вложения дали толчок для продолжения развития предприятий разных отраслей, это развитие продолжается и сегодня. Такие вложения в социальные, благотворительные проекты также дают весомые результаты. Результаты, от которых зависит жизнь, качество жизни жителей страны.