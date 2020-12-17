Zel.Biz - CPA/CPI партнерка и Push-сеть (XML JSON feed)

Zel.biz: крупнейшая рекламная ADS и CPA сеть в рунете и за его пределами!
"Никто не читает рекламу. Люди читают то, что им интересно. Иногда это реклама."
– Говард Госсидж, практик рекламного бизнеса, копирайтер
Запуская проект Zel.biz, мы четко понимали, что нам нужна площадка, на которой удобно будет всем. Где рекламодатель сможет за пару минут настраивать и запускать масштабные рекламные кампании, а веб-мастер — продвигать сторонние офферы и хорошо на этом зарабатывать.
Приглашаем Вас в Zel.biz — CPA-платформу, объединяющую рекламодателей и веб-мастеров. На нашей платформе Вас ждут:
- Действительно высокие выплаты по офферам;
- Отсутствие длительных холдов и низкий порог выплат по запросу;
- Удобный встроенный трекер с расширенной статистикой (обновляется каждые 10 минут);
- Интегрированные инструменты сплит-тестирования офферов и потоков;
- Эксклюзивные офферы и свежие, незаезженные лендинги;
- Беспроцентный трансфер средств с баланса СРА на баланс push-сети.
Продвигайте офферы, устанавливайте стоимость целевого действия, получайте горячие лиды и готовых клиентов в свой бизнес. Или станьте арбитражником и зарабатывайте на каждом привлеченном клиенте.
Готовы начать продвижение и зарабатывать? Добро пожаловать в Cpa.zel.biz.
И это не все!
Zel.biz — это еще и Рекламная push-сеть. Всем, кто готов начать использовать push-уведомления в продвижении своих офферов или получать стабильный доход от их продвижения, мы предлагаем несколько крутых инструментов:
- Быстрая интеграция модуля сбора подписок на ваш сайт;
- Готовые лендинги для сбора подписок;
- Гибкое сегментирование аудитории по разным параметрам;
- Точная статистика с UTM-метками;
- Экспресс-выплаты по запросу;
- Интеграция с большинством популярных платежных систем.
Суточные объемы push-трафика в сети Zel.biz — более 500 млн. А число контентных рекомендаций — свыше 150 млрд. в месяц!
Кроме того, вы можете подключить уже готовую push-базу по XML JSON feed и начать продвижение прямо сейчас. Без необходимости собирать подписки самостоятельно. Быстро, выгодно и прозрачно! Либо продавайте собственный трафик и получайте выплату сразу. Вся информация по ссылке: Zel.biz RTB.
У нас более свыше 1200 продвиженцев, более 3000 клиентов и в среднем 5000 актуальных офферов, которые можно брать под продвижение уже сегодня.
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