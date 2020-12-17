Zel.Biz - CPA/CPI партнерка и Push-сеть (XML JSON feed)

Отправлено Сегодня, 03:51

Zel.biz: крупнейшая рекламная ADS и CPA сеть в рунете и за его пределами!

"Никто не читает рекламу. Люди читают то, что им интересно. Иногда это реклама."

– Говард Госсидж, практик рекламного бизнеса, копирайтер

Запуская проект Zel.biz, мы четко понимали, что нам нужна площадка, на которой удобно будет всем. Где рекламодатель сможет за пару минут настраивать и запускать масштабные рекламные кампании, а веб-мастер — продвигать сторонние офферы и хорошо на этом зарабатывать.

Приглашаем Вас в Zel.biz — CPA-платформу, объединяющую рекламодателей и веб-мастеров. На нашей платформе Вас ждут:

Действительно высокие выплаты по офферам;

Отсутствие длительных холдов и низкий порог выплат по запросу;

Удобный встроенный трекер с расширенной статистикой (обновляется каждые 10 минут);

Интегрированные инструменты сплит-тестирования офферов и потоков;

Эксклюзивные офферы и свежие, незаезженные лендинги;

Беспроцентный трансфер средств с баланса СРА на баланс push-сети.

Продвигайте офферы, устанавливайте стоимость целевого действия, получайте горячие лиды и готовых клиентов в свой бизнес. Или станьте арбитражником и зарабатывайте на каждом привлеченном клиенте.

Готовы начать продвижение и зарабатывать? Добро пожаловать в Cpa.zel.biz.

И это не все!

Zel.biz — это еще и Рекламная push-сеть. Всем, кто готов начать использовать push-уведомления в продвижении своих офферов или получать стабильный доход от их продвижения, мы предлагаем несколько крутых инструментов:

Быстрая интеграция модуля сбора подписок на ваш сайт;

Готовые лендинги для сбора подписок;

Гибкое сегментирование аудитории по разным параметрам;

Точная статистика с UTM-метками;

Экспресс-выплаты по запросу;

Интеграция с большинством популярных платежных систем.

Суточные объемы push-трафика в сети Zel.biz — более 500 млн. А число контентных рекомендаций — свыше 150 млрд. в месяц!

Кроме того, вы можете подключить уже готовую push-базу по XML JSON feed и начать продвижение прямо сейчас. Без необходимости собирать подписки самостоятельно. Быстро, выгодно и прозрачно! Либо продавайте собственный трафик и получайте выплату сразу. Вся информация по ссылке: Zel.biz RTB.

У нас более свыше 1200 продвиженцев, более 3000 клиентов и в среднем 5000 актуальных офферов, которые можно брать под продвижение уже сегодня.

Перейти в Push-сеть zel.biz

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