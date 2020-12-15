Ручное размещение информации о компании в каталогах организаций

Предлагаю ручное размещение ваших компаний по каталогам организаций и справочникам России.
Всего в базе 230 каталогов компаний (база постоянно обновляется, смотрите последний пост).
Добавляю на все, модерацию проходит в среднем 80%, зависит от категории и тп.
Стоимость 25р за один каталог, вы платите только за те каталоги, которые прошли модерацию.
Размещение дает хорошую рекламу вашей компании, узнаваемость бренда, возможность получить новых клиентов и прирост естественного ссылочного для вашего сайта.
На всех каталогах ставится ссылка на сайт, ссылки различного вида, индексируемые, nofollow, редирект и просто текстом.
От вас для выполнения требуются данные:
1. Название компании (с ООО, ИП и тп.)
2. Краткое описание компании (до 250 символов)
3. Описание компании (до 3000 символов)
4. ФИО руководителя, или представителя
5. Сайт компании
6. Телефон
7. ОГРНИП/ИНН (желательно)
8. Индекс и адрес главного офиса
9. Реальный E-mail компании (для регистрации используется новый)
10. Ключевые слова (по желанию)
11. Логотип
12. Дополнительные фото (по желанию)
Есть вариант выполнения под ключ, в таком случае даете только ссылку на страницу с контактами, всё остальное составляю сам, стоимость +250р к заказу.
В отчете получаете все ссылки на размещенную компанию в каталогах.
Контакты для связи:
ЛС
Skype SSSR1000
Telegram @mapshalsergey
pfrser@yandex.ru
Viber/Whаtsapp +7(915)526-28-67