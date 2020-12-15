Ручное размещение информации о компании в каталогах организаций

Отправлено Сегодня, 10:40

Предлагаю ручное размещение ваших компаний по каталогам организаций и справочникам России.

Всего в базе 230 каталогов компаний (база постоянно обновляется, смотрите последний пост).

Добавляю на все, модерацию проходит в среднем 80%, зависит от категории и тп.

Стоимость 25р за один каталог, вы платите только за те каталоги, которые прошли модерацию.

Размещение дает хорошую рекламу вашей компании, узнаваемость бренда, возможность получить новых клиентов и прирост естественного ссылочного для вашего сайта.

На всех каталогах ставится ссылка на сайт, ссылки различного вида, индексируемые, nofollow, редирект и просто текстом.

От вас для выполнения требуются данные:

1. Название компании (с ООО, ИП и тп.)

2. Краткое описание компании (до 250 символов)

3. Описание компании (до 3000 символов)

4. ФИО руководителя, или представителя

5. Сайт компании

6. Телефон

7. ОГРНИП/ИНН (желательно)

8. Индекс и адрес главного офиса

9. Реальный E-mail компании (для регистрации используется новый)

10. Ключевые слова (по желанию)

11. Логотип

12. Дополнительные фото (по желанию)

Есть вариант выполнения под ключ, в таком случае даете только ссылку на страницу с контактами, всё остальное составляю сам, стоимость +250р к заказу.

В отчете получаете все ссылки на размещенную компанию в каталогах.

Контакты для связи:

ЛС

Skype SSSR1000

Telegram @mapshalsergey

pfrser@yandex.ru

Viber/Whаtsapp +7(915)526-28-67