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CamsAds - cпециализированная вебкам и дейтинг партнерка

Автор темы Alex CamsAds, Сегодня, 14:07

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#1 Alex CamsAds

Alex CamsAds

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Cyprus
  • Пол:Не определился

Отправлено Сегодня, 14:07

CamsAds  - cпециализированная вебкам и дейтинг партнерка:

 

1) Огромное количество офферов.

У нас Вы найдете практически все вебкам офферы на рынке, в т.ч. эксклюзивные и собственные (In-house).

 

2) Самые высокие рейты.

За счет больших объемов мы даем нашим вебмастерам рейты выше, чем прямой рекламодатель!

 

3) Любые регионы и страны.

Найдем для Вас оффер под любое GEO.

 

4) Самая высокая цена за клик.

У нас максимально высокий ePC, до $2 за клик.

 

5) Гибкие выплаты

Мы можем платить без холда и/или по запросу.

 

6) Подберем Вам подходящую модель работы.

Работаем по CPL (SOI, DOI), CPS, CPA, RevShare.

 

7) Новые офферы каждые 2-3 дня.

Постоянно работаем над расширением ассортимента офферов. Подберем оффер по Вашему заказу.

 

8) По настоящему дружелюбный саппорт 24/7.

Наша поддержка работает круглосуточно, еженедельно, круглогодично.

 

Контакты:
Skype: live:94f4b20fea11c143
Telegram: NatuAds
Email: natu@camsads.com


Регистрируемся https://office.camsads.com/?man=1717
и льём себе в профит! Стучим в мессендеры для аппрува

 

 

 


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