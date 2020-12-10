Кинули на деньги, что делать?

Отправлено Сегодня, 11:04

Вот вся необходимая информация, что нужно делать если Вас обманули:



1. Создать тему на форуме, дабы уберечь других людей - https://scamers.net



2. Обратиться в правоохранительные органы по форме - http://scamers.net/t...ений-в-полицию/



Дополнительная информация:

Инструкция, как правильно писать заявление - http://scamers.net/t...ение-в-полицию/



Что делать, если отказали в приеме заявления - http://scamers.net/t...ения-в-полицию/



Полный свод правил "что делать, если кинули?" - http://scamers.net/t...ть-если-кинули/