Edulid.com. Более 100 образовательных оферов с ROI от 110%

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У нас есть офферы:
SkillBox https://edulid.com/program/80/58544/
Нетология https://edulid.com/program/80/58545/
Roboschool https://edulid.com/program/80/58548/
City Business school https://edulid.com/program/80/58546/
Есть офферы где выплата выше оплаты покупателем:
https://edulid.com/program/adv/16110/ - более 60 оферов на различные тематики, с упором на бьюти.
Есть офферы по образованию в сексе:
https://edulid.com/program/82/58551/ - больше 15 лендингов на разные курсы.
Офер с ежемесячными ребиллами, скоро их станет больше
https://edulid.com/program/53/58532/
И многие другие, английский язык, саморазвитие и тд. Можем подобрать с Вами оффер, который лучше всего сконвертит с Вашего ресурса.
Мы платим раз в неделю на карты или безналом на компанию.
Мы проводим собеседование и выдаем инвайты в суппорте в телеграме https://t.me/edulid
У нас есть чат, где можно обсудить https://t.me/edulid_arbitrage
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Реферальная программа по привлечению вебмастеров 5% с заработка вебмастера.
Для связи:
Почта - info@edulid.com
Телеграм - https://t.me/edulid
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Чат арбитражников - https://t.me/edulid_arbitrage
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