Перейти к содержимому

Фотография

Edulid.com. Более 100 образовательных оферов с ROI от 110%

Автор темы Edulid, Сегодня, 10:02

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Edulid

Edulid

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:02

Предлагаем вебмастерам работать с нашей партнеркой напрямую.
Мы хотим работать с Вами долго, можно начинать с небольших оборотов.
Принимаем практически любые разрешенные виды трафика, поэтому все можно обсудить.
Все офферы принимают оплату официально, всё работает в белую, можно проходить любую модерацию в любых рекламных системах.


У нас есть офферы:
SkillBox https://edulid.com/program/80/58544/
Нетология https://edulid.com/program/80/58545/
Roboschool https://edulid.com/program/80/58548/
City Business school https://edulid.com/program/80/58546/

Есть офферы где выплата выше оплаты покупателем:
https://edulid.com/program/adv/16110/ - более 60 оферов на различные тематики, с упором на бьюти.

Есть офферы по образованию в сексе:
https://edulid.com/program/82/58551/ - больше 15 лендингов на разные курсы.

Офер с ежемесячными ребиллами, скоро их станет больше
https://edulid.com/program/53/58532/

И многие другие, английский язык, саморазвитие и тд. Можем подобрать с Вами оффер, который лучше всего сконвертит с Вашего ресурса.

Мы платим раз в неделю на карты или безналом на компанию.
Мы проводим собеседование и выдаем инвайты в суппорте в телеграме https://t.me/edulid
У нас есть чат, где можно обсудить https://t.me/edulid_arbitrage
Мы даем креативы и кейсы по различным офферам, в некоторых офферах это сразу прикреплено в описании.

Реферальная программа по привлечению вебмастеров 5% с заработка вебмастера.

Для связи:
Почта - info@edulid.com
Телеграм - https://t.me/edulid

Наши соц сети и чаты:
Чат арбитражников - https://t.me/edulid_arbitrage
VK - https://vk.com/public196201569
Instagram - https://www.instagram.com/edulid_com/
FB - https://www.facebook...06664832794885/

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума