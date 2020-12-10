Edulid.com. Более 100 образовательных оферов с ROI от 110%

Отправлено Сегодня, 10:02

Предлагаем вебмастерам работать с нашей партнеркой напрямую.

Мы хотим работать с Вами долго, можно начинать с небольших оборотов.

Принимаем практически любые разрешенные виды трафика, поэтому все можно обсудить.

Все офферы принимают оплату официально, всё работает в белую, можно проходить любую модерацию в любых рекламных системах.





У нас есть офферы:

SkillBox https://edulid.com/program/80/58544/

Нетология https://edulid.com/program/80/58545/

Roboschool https://edulid.com/program/80/58548/

City Business school https://edulid.com/program/80/58546/



Есть офферы где выплата выше оплаты покупателем:

https://edulid.com/program/adv/16110/ - более 60 оферов на различные тематики, с упором на бьюти.



Есть офферы по образованию в сексе:

https://edulid.com/program/82/58551/ - больше 15 лендингов на разные курсы.



Офер с ежемесячными ребиллами, скоро их станет больше

https://edulid.com/program/53/58532/



И многие другие, английский язык, саморазвитие и тд. Можем подобрать с Вами оффер, который лучше всего сконвертит с Вашего ресурса.



Мы платим раз в неделю на карты или безналом на компанию.

Мы проводим собеседование и выдаем инвайты в суппорте в телеграме https://t.me/edulid

У нас есть чат, где можно обсудить https://t.me/edulid_arbitrage

Мы даем креативы и кейсы по различным офферам, в некоторых офферах это сразу прикреплено в описании.



Реферальная программа по привлечению вебмастеров 5% с заработка вебмастера.



Для связи:

Почта - info@edulid.com

Телеграм - https://t.me/edulid



Наши соц сети и чаты:

Чат арбитражников - https://t.me/edulid_arbitrage

VK - https://vk.com/public196201569

Instagram - https://www.instagram.com/edulid_com/

FB - https://www.facebook...06664832794885/