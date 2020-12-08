Курс «Python для с нуля до Junior» За 7 недель

Руководитель курса: @explorer
Инструкторы курса: @explorer, @f22
В курсе рассматриваются основные материалы по языку Python.
Краткое содержание курса:
- Введение
- Переменные
- Типы данных
- Операторы ветвления(условные операторы)
- Циклы
- Функции
- Модули и пакеты в Python
- Исключения(exceptions)
- Работа с файлами
- Форматирование в Python
- Классы и ООП
Длительность обучения 7 недель, занятия 2 раза в неделю. Учащиеся получат методички, видеолекции и домашние задания. Много практики. Будет обратная связь с инструкторами, которые помогут с решением возникших проблем. Программа курса может быть изменена и дополнена.
Внимание! Доступ к урокам предоставляется последовательно, по мере их прохождения. Есть тестовые задания и минимальный балл для получения очередного урока.
Ссылка на курс: https://school.codeb...or/preview.html