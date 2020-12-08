Курс «Python для с нуля до Junior» За 7 недель

Отправлено Вчера, 14:42

Руководитель курса: @explorer

Инструкторы курса: @explorer, @f22



В курсе рассматриваются основные материалы по языку Python.

Краткое содержание курса:

Введение Переменные Типы данных Операторы ветвления(условные операторы) Циклы Функции Модули и пакеты в Python Исключения(exceptions) Работа с файлами Форматирование в Python Классы и ООП

Длительность обучения 7 недель, занятия 2 раза в неделю. Учащиеся получат методички, видеолекции и домашние задания. Много практики. Будет обратная связь с инструкторами, которые помогут с решением возникших проблем. Программа курса может быть изменена и дополнена.

Внимание! Доступ к урокам предоставляется последовательно, по мере их прохождения. Есть тестовые задания и минимальный балл для получения очередного урока.

Ссылка на курс: https://school.codeb...or/preview.html