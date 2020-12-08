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Курс «Python для с нуля до Junior» За 7 недель

Автор темы maclien1994, Вчера, 14:42

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#1 maclien1994

maclien1994

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Отправлено Вчера, 14:42

Руководитель курса@explorer
Инструкторы курса@explorer@f22

В курсе рассматриваются основные материалы по языку Python.

Краткое содержание курса:

  1. Введение
  2. Переменные
  3. Типы данных
  4. Операторы ветвления(условные операторы)
  5. Циклы
  6. Функции
  7. Модули и пакеты в Python
  8. Исключения(exceptions)
  9. Работа с файлами
  10. Форматирование в Python
  11. Классы и ООП

Длительность обучения 7 недель, занятия 2 раза в неделю. Учащиеся получат методички, видеолекции и домашние задания. Много практики. Будет обратная связь с инструкторами, которые помогут с решением возникших проблем. Программа курса может быть изменена и дополнена.

Внимание! Доступ к урокам предоставляется последовательно, по мере их прохождения. Есть тестовые задания и минимальный балл для получения очередного урока.

Ссылка на курс: https://school.codeb...or/preview.html


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