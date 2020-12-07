Нужен добросовестный транскрайбер? Я уже здесь :)

Отправлено Вчера, 17:45

Меня зовут Светлана Ланская, и я занимаюсь расшифровкой аудиозаписей (другими словами, перевожу аудио в текст).

Отправив мне транскрибацию своего аудио/видео, вы получите корректно записанный, грамотно оформленный и удобный для чтения текст. На русском или украинском языке.

Это может быть интервью, фокус-группы, лекции, аудиоподкасты, презентации, вебинары, телефонные разговоры и много другое.

Работаю вдумчиво и аналитически:

Разделяю текст на смысловые абзацы ;

Перепроверяю все специфические термины, аббревиатуры, имена и названия ;

Идентифицирую и прописываю голоса докладчиков ;

Проставляю тайм-коды, ремарки, колонтитулы и нумерацию страниц ;

В зависимости от задач оформляю расшифровку дословно или с литературными правками.

Обрабатываю даже некачественные записи (например, с диктофона, находящегося в кармане) и прилагаю все усилия, чтобы нераспознанных фрагментов было как можно меньше. А в идеале — не осталось вовсе.



Через сколько времени получите готовую расшифровку?

Если говорить о среднестатистической аудиозаписи в 60 мин, то через 1-2 дня после отправки файла.

Что по цене?

Цена на 1 мин. расшифровки - 25 руб. (для справки, 10 мин. разговора - 3 печатных листа А4).

Убедитесь в качестве

Закажите мне тестовую расшифровку длительностью до 10 минут, чтобы удостоверится в моей компетенции. Это, разумеется, бесплатно и без обязательств с вашей стороны.

Связаться со мной можно с помощью:

e-mail: lanaskaya20@gmail.com

WhatsApp, Telegram, Viber: +38(063)7070628

Skype: live:.cid.3133019d56293853