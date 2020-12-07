Нужен добросовестный транскрайбер? Я уже здесь :)

Меня зовут Светлана Ланская, и я занимаюсь расшифровкой аудиозаписей (другими словами, перевожу аудио в текст).
Отправив мне транскрибацию своего аудио/видео, вы получите корректно записанный, грамотно оформленный и удобный для чтения текст. На русском или украинском языке.
Это может быть интервью, фокус-группы, лекции, аудиоподкасты, презентации, вебинары, телефонные разговоры и много другое.
Работаю вдумчиво и аналитически:
- Разделяю текст на смысловые абзацы;
- Перепроверяю все специфические термины, аббревиатуры, имена и названия;
- Идентифицирую и прописываю голоса докладчиков;
- Проставляю тайм-коды, ремарки, колонтитулы и нумерацию страниц;
- В зависимости от задач оформляю расшифровку дословно или с литературными правками.
Обрабатываю даже некачественные записи (например, с диктофона, находящегося в кармане) и прилагаю все усилия, чтобы нераспознанных фрагментов было как можно меньше. А в идеале — не осталось вовсе.
Через сколько времени получите готовую расшифровку?
Если говорить о среднестатистической аудиозаписи в 60 мин, то через 1-2 дня после отправки файла.
Что по цене?
Цена на 1 мин. расшифровки - 25 руб. (для справки, 10 мин. разговора - 3 печатных листа А4).
Убедитесь в качестве
Закажите мне тестовую расшифровку длительностью до 10 минут, чтобы удостоверится в моей компетенции. Это, разумеется, бесплатно и без обязательств с вашей стороны.
Связаться со мной можно с помощью:
e-mail: lanaskaya20@gmail.com
WhatsApp, Telegram, Viber: +38(063)7070628
Skype: live:.cid.3133019d56293853