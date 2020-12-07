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Нужен добросовестный транскрайбер? Я уже здесь :)

Автор темы Lanskaya, Вчера, 17:45

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#1 Lanskaya

Lanskaya

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Отправлено Вчера, 17:45

Меня зовут Светлана Ланская, и я занимаюсь расшифровкой аудиозаписей (другими словами, перевожу аудио в текст).

 

Отправив мне транскрибацию своего аудио/видео, вы получите корректно записанный, грамотно оформленный и удобный для чтения текст. На русском или украинском языке.


Это может быть интервью, фокус-группы, лекции, аудиоподкасты, презентации, вебинары, телефонные разговоры и много другое.

 

Работаю вдумчиво и аналитически:

  • Разделяю текст на смысловые абзацы;
  • Перепроверяю все специфические термины, аббревиатуры, имена и названия;
  • Идентифицирую и прописываю голоса докладчиков;
  • Проставляю тайм-коды, ремарки, колонтитулы и нумерацию страниц;
  • В зависимости от задач оформляю расшифровку дословно или с литературными правками.

Обрабатываю даже некачественные записи (например, с диктофона, находящегося в кармане) и прилагаю все усилия, чтобы нераспознанных фрагментов было как можно меньше. А в идеале — не осталось вовсе.
 

Через сколько времени получите готовую расшифровку?

Если говорить о среднестатистической аудиозаписи в 60 мин, то через 1-2 дня после отправки файла.

Что по цене?
Цена на 1 мин. расшифровки - 25 руб. (для справки, 10 мин. разговора - 3 печатных листа А4).

Убедитесь в качестве
Закажите мне тестовую расшифровку длительностью до 10 минут, чтобы удостоверится в моей компетенции. Это, разумеется, бесплатно и без обязательств с вашей стороны.

 

Связаться со мной можно с помощью:

e-mail: lanaskaya20@gmail.com

WhatsApp, Telegram, Viber: +38(063)7070628

Skype:  live:.cid.3133019d56293853


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