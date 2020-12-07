Adsai.ru – рекламное агентство по видеорекламе нового поколения

Добрый день! Рады Вам представить новое рекламное агентство adsai.ru. Мы приглашаем к сотрудничеству как рекламодателей, так и вебмастеров. Наши основные услуги:
- видеореклама (оплата за показы Вашего рекламного ролика In-Stream/Out-Stream на сайтах партнёров сети)
- СРА
- брендирование (размещение Вашего брендового рисунка-баннера на подложку сайта партнёра)
- таргетинг
- аналитика Вашей рекламной компании и подбор для неё трафика с максимальной конверсией
На данный момент закупаем трафик следующих форматов: In-Stream, Out-Stream Автоплей (на английском), Fly-Roll.
Оплата от 50р и выше за 1000 показов. Цена уникальна для каждого источника.
Выплаты производим на Киви, Вебмани, Яндекс Деньги, банковские карты, расчётный счёт. Минимальная сумма для выплаты 100р.
Также закупаем в больших объёмах АДАЛТ ТРАФИК ВСЕХ ФОРМАТОВ. Сейчас интересуют следующие ГЕО: Украина, Кипр, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан.
Для каждого партнёра мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества, за подробностями обращайтесь по указанным контактам:
Telegram: andrew_1biz
Skype: andreyxbill