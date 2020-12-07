Получи до 100$ за регистрацию на бирже currency.com

Отправлено Вчера, 15:20

Сейчас я расскажу вам как получить бонус до $100 от одной из лучших бирж - Currency-com

Кратко о бонусе:

1- На получение бонуса уйдет 10-15 минут непосредственно активных действий + немного на ожидание верификации.

2- Нужен депозит как минимум $10.

3- Средний размер бонуса $30-90

Что нужно сделать:

1- Регистрируетесь на бирже по реф ссылке https://currency.com...6c&pid=referral

Обращаю внимание на то, что бонус начисляют только тем, кто зарегистрировался по чьей-то реферальной ссылке.

2- Проходим верификацию (простую), только от 18 лет.Для верификации понадобится: Паспортные данные, Страница с местом регистрации в паспорте. После отправки запроса, на почту придет письмо (в течении 5 -10 мнут ), в ответ на него и нужно будет отправить селфи.

3— Как вас подтвердят. У меня заняло 10 минут. Переходите во вкладку Рефералы=>FREE STOCKS и забираете бонус. На бонус никаких ограничений не накладывается.

4- Делаете депозит. Минималка для карты - $10, LTC - 0.1($8), BTC - 0.001($20).

Я делал пополнял в LTC

5- Совершаете любую сделку на платформе. Обмениваем на что угодно во вкладке «Торговля», «Торги» (см. скрин). Рекомендую использовать простые пары с долларом (В списке выбирайте «Крипто»). Дальше продавайте бонусную акцию которую вам подарили и на вывод.

6. (Дополнительно). Еще можно приглашать друзей и после того как они выполнят два условия — КУС и торг, вы получите за них так же случайную акцию, стоимостью до 100$.

С выводом проблем нет получили бонус, можно выводить.