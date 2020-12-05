Отправлено Сегодня, 11:48

Megakassa.ru - система приема платежей для вашего сайта.





Плюсы системы:

1. 4 года безупречной работы.

2. Три шлюза по банковским картам: Яндекс.Касса, Qiwi Банк и один сторонний банк.

3. Прием платежей международных банковских карт(активируется на усмотрение модераторов).

4. Комиссия по банковским картам от 2.8% (в зависимости от оборота и категории сайта).

5. Оплата Яндекс.Деньги, Тинькофф Банк, Наличные, Альфа Клик, Сбербанк Онлайн осуществляются через Яндекс.Кассу.

6. Мгновенный вывод средств на электронные кошельки и банковские карты.

Срок выплат на банковские карты может варьироваться от нескольких секунд до 2 банковских дней, в зависимости от банка-эмитента карты получателя.

7. 17 удобных модулей CMS для вашего сайта.



Чтобы подробнее ознакомиться с тарифами пройдите по ссылке https://megakassa.ru/tarifs/

Комиссию можно переложить на покупателя или разделить поровну.



Массовые выплаты осуществляются:

- Qiwi кошелек 2.3%

- Яндекс.Кошелек 2.3%

- Банковские карты 3%

- Мобильные операторы 1.6%

Холдирование денежных средств отсутствует.

В зависимости от оборота сайта, комиссии на выплаты могут меняться в меньшую сторону. (Необходимо обратиться в поддержку)



К системе могут подключаться физ. лица. Прием платежей осуществляется от имени магазина, а не физ. лица.





Активация в платежных системах может занимать некоторое время, просьба учитывать это. Если есть срочность, что бы активировать банковские карты в этот же день, создайте обращение в поддержку.



наш сайт https://megakassa.ru

поддержка: info@megakassa.ru