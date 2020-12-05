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Megakassa.ru - система приема платежей для вашего сайта.

Автор темы Megakassa, Сегодня, 11:48

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В теме одно сообщение

#1 Megakassa

Megakassa

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:48

Megakassa.ru - система приема платежей для вашего сайта.


Плюсы системы:
1. 4 года безупречной работы. 
2. Три шлюза по банковским картам: Яндекс.Касса, Qiwi Банк и один сторонний банк.
3. Прием платежей международных банковских карт(активируется на усмотрение модераторов).
4. Комиссия по банковским картам от 2.8% (в зависимости от оборота и категории сайта).
5. Оплата Яндекс.Деньги, Тинькофф Банк, Наличные, Альфа Клик, Сбербанк Онлайн осуществляются через Яндекс.Кассу.
6. Мгновенный вывод средств на электронные кошельки и банковские карты.
Срок выплат на банковские карты может варьироваться от нескольких секунд до 2 банковских дней, в зависимости от банка-эмитента карты получателя. 
7. 17 удобных модулей CMS для вашего сайта.

Чтобы подробнее ознакомиться с тарифами пройдите по ссылке https://megakassa.ru/tarifs/
Комиссию можно переложить на покупателя или разделить поровну.

Массовые выплаты осуществляются:
- Qiwi кошелек 2.3%
- Яндекс.Кошелек 2.3%
- Банковские карты 3%
- Мобильные операторы 1.6%
Холдирование денежных средств отсутствует.
В зависимости от оборота сайта, комиссии на выплаты могут меняться в меньшую сторону. (Необходимо обратиться в поддержку)

К системе могут подключаться физ. лица. Прием платежей осуществляется от имени магазина, а не физ. лица.


Активация в платежных системах может занимать некоторое время, просьба учитывать это. Если есть срочность, что бы активировать банковские карты в этот же день, создайте обращение в поддержку.

наш сайт https://megakassa.ru
поддержка: info@megakassa.ru

 


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#2 Lvariell

Lvariell

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:35

Вот я такого не думал же такого то


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