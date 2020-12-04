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Фейковая биржа каналов TG крадёт каналы пользователей

Автор темы pavlentiypro, Вчера, 16:35
преступление telegram

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#1 pavlentiypro

pavlentiypro

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPip
  • 271 сообщений
73
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:35

Всем привет! Лишился небольшого канала 22 числа, сразу же написал в поддержку телеги, которая молчит до сих пор.
 

Прошу всех помочь в блокировке фейкового аккаунта @ladesov_shop (67k подписчиков)
 

Охренительная поддержка пользователей в мессенджере, которая закрывает глаза на такие вопиющие истории, зато в прессе Дуров - "супергерой". Технически же нет никаких проблем вешать метки Scam.
 

Если кто может помочь с деанонимизацией @d_ladesov для привлечения к уголовной ответственности - буду признателен.

Отправьте письмо на abuse@telegram.org , сообщите, что канал @ladesov_shop (67k     подписчиков) ворует каналы пользователей, и нажмите кнопку "Пожаловаться" в самом мессенджере.

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Сообщение отредактировал pavlentiypro: Вчера, 16:36

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