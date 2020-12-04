Фейковая биржа каналов TG крадёт каналы пользователей

Отправлено Вчера, 16:35

Всем привет! Лишился небольшого канала 22 числа, сразу же написал в поддержку телеги, которая молчит до сих пор.



Прошу всех помочь в блокировке фейкового аккаунта @ladesov_shop (67k подписчиков)



Охренительная поддержка пользователей в мессенджере, которая закрывает глаза на такие вопиющие истории, зато в прессе Дуров - "супергерой". Технически же нет никаких проблем вешать метки Scam.



Если кто может помочь с деанонимизацией @d_ladesov для привлечения к уголовной ответственности - буду признателен.



Отправьте письмо на abuse@telegram.org , сообщите, что канал @ladesov_shop (67k подписчиков) ворует каналы пользователей, и нажмите кнопку "Пожаловаться" в самом мессенджере.





Сообщение отредактировал pavlentiypro: Вчера, 16:36