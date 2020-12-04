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BetaTransfer касса — это надежный сервис приема платежей в сфере High

Автор темы ManagerBetatransfer, Вчера, 09:59

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#1 ManagerBetatransfer

ManagerBetatransfer

    Новичок

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Отправлено Вчера, 09:59

Валюты доступны для приема платежей:

Банки: банковские карты любых банков (RUB)(UAH)(USD)(EUR).
Платежные системы: Qiwi, Advcash, Payeer, Perfect Money


Преимущества BetaTransfer касса

1. Оперативный вывод.
2. Поддержка клиентов 24/7
3. Покрытие рисков.
4. Удобная мерчант форма
5. Много положительных отзывов, 5 лет работы
6. Большой опыт работы
7. Мы не требуем верификации карт и клиентов.


Контакты:
Онлайн чат на сайте
Email:
support@betatransfer.net
Telegram:
@betatransfernet
Jabber:
betatransfer@xmpp.jp

 


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