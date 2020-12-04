BetaTransfer касса — это надежный сервис приема платежей в сфере High

Валюты доступны для приема платежей:
Банки: банковские карты любых банков (RUB)(UAH)(USD)(EUR).
Платежные системы: Qiwi, Advcash, Payeer, Perfect Money
Преимущества BetaTransfer касса
1. Оперативный вывод.
2. Поддержка клиентов 24/7
3. Покрытие рисков.
4. Удобная мерчант форма
5. Много положительных отзывов, 5 лет работы
6. Большой опыт работы
7. Мы не требуем верификации карт и клиентов.
Контакты:
Онлайн чат на сайте
Email:
support@betatransfer.net
Telegram:
@betatransfernet
Jabber:
betatransfer@xmpp.jp