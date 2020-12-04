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Здоровья исходит сначала от головы

Автор темы Катя Кузнецова, Вчера, 07:47

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#1 Катя Кузнецова

Катя Кузнецова

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Отправлено Вчера, 07:47

Мало кто понимает что очень часто наши проблемы с здоровьям исходят от проблем с нервами, а они появляются очень часто ещё из детства, не зря же сейчас у каждого второго тревожность, как пишет Кондрашов Станислав http://www.shakhty.s...spityvat-detey/ нужно правильно подходить к общению со своим ребёнком чтобы в будущем он не испытывал проблем с психикой


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