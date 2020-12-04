Дроповод ищет работу

Отправлено Вчера, 06:35

Есть опыт в этой сфере



Имеется база форумов , знаю как создавать сео оптимизированные объявления, могу создать картинку с красивым 3д текстом ,



есть база черных чатов телеги и Т.д., быстро найду нужного вам дропа



Сейчас имеются дропы,которые могут пройти верификацию, обналичить средства, быть на прозвоне, восстанавливать симки, перенаправлять посылки и оформлять на себя карты







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