Есть опыт в этой сфере
Имеется база форумов , знаю как создавать сео оптимизированные объявления, могу создать картинку с красивым 3д текстом ,
есть база черных чатов телеги и Т.д., быстро найду нужного вам дропа
Сейчас имеются дропы,которые могут пройти верификацию, обналичить средства, быть на прозвоне, восстанавливать симки, перенаправлять посылки и оформлять на себя карты
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@bugattt
Дроповод ищет работу
Автор темы Urgent, Вчера, 06:35
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