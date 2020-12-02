Adsai.ru – рекламное агентство по видеорекламе нового поколения

Отправлено Сегодня, 12:09

Добрый день! Рады Вам представить новое рекламное агентство adsai.ru. Мы приглашаем к сотрудничеству как рекламодателей, так и вебмастеров. Наши основные услуги:

- видеореклама (оплата за показы Вашего рекламного ролика In-Stream/Out-Stream на сайтах партнёров сети)

- СРА

- брендирование (размещение Вашего брендового рисунка-баннера на подложку сайта партнёра)

- таргетинг

- аналитика Вашей рекламной компании и подбор для неё трафика с максимальной конверсией

На данный момент закупаем трафик следующих форматов: In-Stream, Out-Stream Автоплей (на английском), Fly-Roll.

Оплата от 50р и выше за 1000 показов. Цена уникальна для каждого источника.

Выплаты производим на Киви, Вебмани, Яндекс Деньги, банковские карты, расчётный счёт. Минимальная сумма для выплаты 100р.

Также закупаем в больших объёмах АДАЛТ ТРАФИК ВСЕХ ФОРМАТОВ. Сейчас интересуют следующие ГЕО: Украина, Кипр, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан.

Для каждого партнёра мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества, за подробностями обращайтесь по указанным контактам:

Telegram: andrew_1biz

Skype: andreyxbill