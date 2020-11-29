Сократите расходы, благодаря оптимизации и корректировке НДС

Узнайте больше на сайте - https://oliverconsulting.ru/ или напишите нам в Telegram @olivercons
В ЛС на форуме не писать! не отвечаю!
Мы не пользуемся закрытием ндс через цепочки, наша схема более надёжна и отличается от остальных игроков на рынке.
Устали отдавать деньги государству? Не знаете, как легально уменьшить выплаты по НДС? Теряете на недобросовестных контрагентах? Отдавать государству большую часть прибыли или оптимизировать процессы и платить меньше налогов?
Ответ очевиден, а Oliver Consulting на профессиональном уровне справится с задачей экономии ваших денег.
Покупка НДС. Для площадок, фирм перед ликвидаций. Необходимый минимум для закрытия НДС - от 1,5%
Бумажный НДС. Для тех кто хочет соблюсти цену и качество - от 2%
Чеки с НДС. Подходит для небольшого бизнеса, интернет-магазинов - 4,5%
Белый НДС. Для крупных компаний на гос.контрактах - от 3,5%.
Легальные способы уменьшения выплат НДС.
Покупка НДС для фирм перед ликвидаций. Необходимый минимум для закрытия НДС.
Бумажный НДС для тех, кто хочет соблюсти качество и цену.
Оптимизация НДС со всеми необходимыми документами.
Более 6 лет успешной работы. Гарантия на услуги - 3 года. Более 1000 довольных клиентов и подписанных контрактов. Тарифы всего от 1.5%.
Отсрочка оплаты - 1 неделя.
Теги: бумажный ндс, сократить ндс, оптимизация ндс, ндс, налоги, оптимизация ндс, оптимизация налогов, налогообложение, налоговая оптимизация, схема налоговой оптимизации, снижение ндс, бухгалтерский учет, оптимизация налогообложения, снизить ндс, бухгалтерия, оптимизация ндс схемы, налоги 2020, уменьшение ндс, как платить меньше налогов, как оптимизировать ндс, ндс 2020, корректировка ндс, бухгалтер, ооо, оптимизация, купить чеки с ндс, закрыть ндс, купить счет фактуру, покупка ндс, купить счет фактуру ндс, ип, ошибки ип, ошибки ооо, бухучет, ндс простыми словами, ндс 2018, бизнес и налоги, курсы, митюкова эльвира, туров, отчетность ндс, ставка ндс, ндс что это такое, налог ндс, как снизить ндс, ндс нюансы, оптимизация ндс 2019, налоговая, фнс, оптимизация налогообложения 2019, деньги, налог на добавленную стоимость 2019, купить ндс, как избежать ндс, начисление ндс, минимизация, инвестиции, , налоговые проверки, усн, оптимизировать ндс, тендер, отчетность, семинары налоговая оптимизация, оптимизация налог, доначисление ндс, закрыть разрывы ндс, ндс онлайн, енвд, ндс уменьшать, сокращаем налоги, компенсация ндс, ндс налоговая, не платить налоги, ндс +на карту, бухгалтерские услуги, бухгалтерский учет для начинающих, бух учет, уроки бухгалтерского учета, ндс с аванса, бухгалтерия простым языком, как не платить ндс, не платить ндс, бухгалтерия россия, как вытащить наличку из ооо, закрытие квартала, оптимизировать налоги 2017, как снизить риски, бухучёт для ооо, оптимизация налогов 2017, патент, налоговый контроль, банковский контроль, налоги ооо, бухгалтерская отчетность, законная схема налоговой оптимизации, экономия на зарплатных налогах, оптимизация ндс 2017, оптимизация налогов 2019, продажи, сетевой и налоги, сэкономить налог, аск ндс, консультация юриста, снижение налогов, проверки налоговой .