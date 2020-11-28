Service Lead - CPA сеть в сфере услуг!

Service Lead - партнёрская CPA сеть в сфере услуг!
Развиваемся в сфере услуг: компьютерная помощь, ремонт бытовой техники, ремонт ТВ, муж на час, клининг и учебные курсы. Мы продвигаем услуги компании полного цикла, никакой перепродажи трафика, лидов и заявок.
Преимущества нашей сети:
- Средняя выплата 750р. за принятый лид
- Большой выбор промо материалов
- Реферальная программа
- Подробная статистика по заявкам и источникам
- Учет оформленных лидов
- Личный менеджер станет как родной
- Стабильные еженедельные выплаты
- Система бонусов и премирования для ТОПчиков
- Оперативная техподдержка
- Собственный адаптивный call-центр 24/7
- Нет ограничений по источникам трафика, полная автоматизация – от вас нужен только трафик.
Расширенное международное ГЕО – в России работаем более чем в 60 регионах, так же работаем в Украине и Белорусии.
По всем вопросам пишите в телеграм @balkusha