Service Lead - CPA сеть в сфере услуг!

Отправлено Вчера, 19:08

Service Lead - партнёрская CPA сеть в сфере услуг!



Развиваемся в сфере услуг: компьютерная помощь, ремонт бытовой техники, ремонт ТВ, муж на час, клининг и учебные курсы. Мы продвигаем услуги компании полного цикла, никакой перепродажи трафика, лидов и заявок.



Преимущества нашей сети:

Средняя выплата 750р. за принятый лид

Большой выбор промо материалов

Реферальная программа

Подробная статистика по заявкам и источникам

Учет оформленных лидов

Личный менеджер станет как родной

Стабильные еженедельные выплаты

Система бонусов и премирования для ТОПчиков

Оперативная техподдержка

Собственный адаптивный call-центр 24/7

Нет ограничений по источникам трафика, полная автоматизация – от вас нужен только трафик.

Расширенное международное ГЕО – в России работаем более чем в 60 регионах, так же работаем в Украине и Белорусии.



По всем вопросам пишите в телеграм @balkusha