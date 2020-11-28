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Service Lead - CPA сеть в сфере услуг!

Автор темы ServiceLead, Вчера, 19:08

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#1 ServiceLead

ServiceLead

    Новичок

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Отправлено Вчера, 19:08

Service Lead - партнёрская CPA сеть в сфере услуг!

Развиваемся в сфере услуг: компьютерная помощь, ремонт бытовой техники, ремонт ТВ, муж на час, клининг и учебные курсы. Мы продвигаем услуги компании полного цикла, никакой перепродажи трафика, лидов и заявок.

Преимущества нашей сети:

  • Средняя выплата 750р. за принятый лид
  • Большой выбор промо материалов
  • Реферальная программа
  • Подробная статистика по заявкам и источникам
  • Учет оформленных лидов
  • Личный менеджер станет как родной
  • Стабильные еженедельные выплаты
  • Система бонусов и премирования для ТОПчиков
  • Оперативная техподдержка
  • Собственный адаптивный call-центр 24/7
  • Нет ограничений по источникам трафика, полная автоматизация – от вас нужен только трафик.

Расширенное международное ГЕО – в России работаем более чем в 60 регионах, так же работаем в Украине и Белорусии.

По всем вопросам пишите в телеграм @balkusha

 


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