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Куплю Ваши букмекерские аккаунты - дорого!

Автор темы bettacc78, Сегодня, 15:12

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#1 bettacc78

bettacc78

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:12

РАБОТА ЧЕРЕЗ «ГАРАНТ-СЕРВИС» - ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

Куплю Ваши «минусовые» (проигрыш в общей сумме, за всё время на аккаунте от 150-200к₽) БК аккаунты - дорого!
(P.S. интересны БК, зарегистрированные в ЦУПИС, например Фонбет, Марафон, Винлайн, Мостбет, Лига Ставок, 1хСтавка и т.д.)
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ В ЛС ТЕЛЕГРАМ!

Контакт для связи Telegram:
@betting_accounts
@betting_accounts_bot (приоритет)
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