Куплю Ваши букмекерские аккаунты - дорого!

Отправлено Сегодня, 15:12

РАБОТА ЧЕРЕЗ «ГАРАНТ-СЕРВИС» - ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!



Куплю Ваши «минусовые» (проигрыш в общей сумме, за всё время на аккаунте от 150-200к₽) БК аккаунты - дорого!

(P.S. интересны БК, зарегистрированные в ЦУПИС, например Фонбет, Марафон, Винлайн, Мостбет, Лига Ставок, 1хСтавка и т.д.)

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