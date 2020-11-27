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Рассылка в 100 даркнет форумов БЕСПЛАТНАЯ СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ

Автор темы Urgent, Сегодня, 10:38

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#1 Urgent

Urgent

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 10:38

         Почему даркнет форумы?

Именно черные форумы в первую очередь символизируют даркнет, именно на них крутится почти весь онлайн от всего даркнета, в среднем всего за сутки  на форум заходит более 2000 людей заинтересованных в теневом интернете, это самое подходящее место для продвижения серо черных услуг, вещей и т.д.

        Куда будет рассылаться тема?

Рассылка может проводиться как в иностранные форумы так и на форумы стран Снг

В составе более 100 авторитетных форумов с хорошим онлайном и репутацией

                 Кому это выгодно?

Это будет полезно в:

1)  продвижении серых или черных услуг

2)продаже чего-либо в даркнете

3)  поиске нужной работы или сотрудников 

4) популизированию какого либо проекта

           Какова стоимость Услуг?

Купить рассылку по темным форумам будет стоить: 50 руб/тема на одном форуме

Минимум: 5 тем


При заказе на более чем 30 объявлений- БЕСПЛАТНО составлю сео оптимизированный текст (значит ваше объявление увидит как можно больше людей)


Есть услуга поднятие ваших тем- 20 руб за одно поднятие


            Как на счет гаранта?

Я всегда СОГЛАСЕН НА ГАРАНТА 

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