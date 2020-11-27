Рассылка в 100 даркнет форумов БЕСПЛАТНАЯ СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ

Отправлено Сегодня, 10:38

Почему даркнет форумы?



Именно черные форумы в первую очередь символизируют даркнет, именно на них крутится почти весь онлайн от всего даркнета, в среднем всего за сутки на форум заходит более 2000 людей заинтересованных в теневом интернете, это самое подходящее место для продвижения серо черных услуг, вещей и т.д.



Куда будет рассылаться тема?



Рассылка может проводиться как в иностранные форумы так и на форумы стран Снг



В составе более 100 авторитетных форумов с хорошим онлайном и репутацией



Кому это выгодно?



Это будет полезно в:



1) продвижении серых или черных услуг



2)продаже чего-либо в даркнете



3) поиске нужной работы или сотрудников



4) популизированию какого либо проекта



Какова стоимость Услуг?



Купить рассылку по темным форумам будет стоить: 50 руб/тема на одном форуме



Минимум: 5 тем





При заказе на более чем 30 объявлений- БЕСПЛАТНО составлю сео оптимизированный текст (значит ваше объявление увидит как можно больше людей)





Есть услуга поднятие ваших тем- 20 руб за одно поднятие





Как на счет гаранта?



Я всегда СОГЛАСЕН НА ГАРАНТА



ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ:



@bugattt

