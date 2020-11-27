Почему даркнет форумы?
Именно черные форумы в первую очередь символизируют даркнет, именно на них крутится почти весь онлайн от всего даркнета, в среднем всего за сутки на форум заходит более 2000 людей заинтересованных в теневом интернете, это самое подходящее место для продвижения серо черных услуг, вещей и т.д.
Куда будет рассылаться тема?
Рассылка может проводиться как в иностранные форумы так и на форумы стран Снг
В составе более 100 авторитетных форумов с хорошим онлайном и репутацией
Кому это выгодно?
Это будет полезно в:
1) продвижении серых или черных услуг
2)продаже чего-либо в даркнете
3) поиске нужной работы или сотрудников
4) популизированию какого либо проекта
Какова стоимость Услуг?
Купить рассылку по темным форумам будет стоить: 50 руб/тема на одном форуме
Минимум: 5 тем
При заказе на более чем 30 объявлений- БЕСПЛАТНО составлю сео оптимизированный текст (значит ваше объявление увидит как можно больше людей)
Есть услуга поднятие ваших тем- 20 руб за одно поднятие
Как на счет гаранта?
Я всегда СОГЛАСЕН НА ГАРАНТА
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ:
@bugattt
Рассылка в 100 даркнет форумов БЕСПЛАТНАЯ СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ
Автор темы Urgent, Сегодня, 10:38
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