Дизайн сайтов. Разработка фирменного стиля. Опыт, качество

Отправлено Вчера, 20:11

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, в дизайне 5 лет. Разрабатываю фирменный стиль, от логотипа до сайта, создаю единую концепцию оформления всех материалов компании.

Ко мне обращаются, когда нужно создать новое или переделать старое, чтобы стало удобно и красиво. Делаю авторский дизайн. Современный, стильный и функциональный. Слежу за последними тенденциями в веб-дизайне и обязательно учитываю ваш вкус и пожелания.

Портфолио – behance.net/tatyana_dsgn

Отлично владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Webflow.

Направления и ориентировочная стоимость услуг:

Логотипы - от 40$

Фирменный стиль - от 140$

Лендинги - от 140$

Сайты: главная страница - от 140$, внутренняя - от 40$

Презентации pdf - от 7$ за страницу

Веб-баннеры для сайта, рекламы, соцсетей - от 10$

Полиграфия (визитки, листовки, лифлеты, плакаты и т.п.) - от 27$

Оформление соцсетей:

вконтакте, фейсбук, одноклассники, ютуб - от 27$ за обложку и аватар в 1 соцсети, все 4 соцсети – от 60$

отрисовка и верстка вики-меню вконтакте – от 50$

инстаграм - от 100$ (аватар, хайлайтс, плитка из изображений и баннеров-шаблонов до 15 шт.)

Стоимость работы зависит от множества факторов, таких как срочность, объем работы, сложность задачи. Итоговую стоимость возможно определить после изучения и обсуждения технического задания.

Работаю по предоплате 50% или поэтапно – 30%-30%-40%.

На первые 3 заказа в теме сделаю скидку 30%.

Напишите мне, чтобы обсудить проект или проконсультироваться:

Telegram: t.me/tatyana_dsgn

E-mail: tatyana.dsgn@gmail.com

Skype: live:331160537bebefd4

Сообщение отредактировал Fresh Art: Вчера, 20:17