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Бесплатный вебинар: «High-risk мерчант: учимся на чужих ошибках»

Автор темы Mary2020, Сегодня, 15:31

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#1 Mary2020

Mary2020

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Отправлено Сегодня, 15:31

Друзья, SBSB FinTech Lawyers совместно с крупными международными финтех-компаниями приглашает вас на online meetup «High-risk мерчант: учимся на чужих ошибках» 1f60e.png1f4b0.png
Мы считаем, что лучше учиться на чужих ошибках1f60e.pngПоэтому, готовы обсудить основные проблемы high-risk бизнеса1f4b0.pngНа нашей online встрече расскажем, как их решить, опираясь на наш многолетний опыт!
Мы подготовили интересующие вас вопросы от ведущих финтех-компаний:
2705.pngКраткий обзор рынка процессинга хай-риск бизнеса - Сергейс Росликовс, CEO, Impaya.
2705.pngЗа что блокируют мерчант-аккаунты - Виктория Ивахно, СEO, SBSB.
2705.pngБывает ли быстрый онбординг и где его искать? - Назар Иванченко, Business Dev. at Turbapay.
2705.pngКак минимизировать количество чарджбеков - Ден Мельников, COO at Paycore.io - Payment Hub & Payments Platform.
1f60e.pngАлександр Табачников - модератор, COO, TURBAPAY
1f4b8.pngПрисоединяйтесь 2 декабря в 15:00
1f680.pngСсылка для бесплатной регистрации:  https://forms.gle/YKnWuTUDkiw9rZqC7

 


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