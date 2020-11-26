Бесплатный вебинар: «High-risk мерчант: учимся на чужих ошибках»

Отправлено Сегодня, 15:31

Друзья, SBSB FinTech Lawyers совместно с крупными международными финтех-компаниями приглашает вас на online meetup «High-risk мерчант: учимся на чужих ошибках»

Мы считаем, что лучше учиться на чужих ошибкахПоэтому, готовы обсудить основные проблемы high-risk бизнесаНа нашей online встрече расскажем, как их решить, опираясь на наш многолетний опыт!

Мы подготовили интересующие вас вопросы от ведущих финтех-компаний:

Краткий обзор рынка процессинга хай-риск бизнеса - Сергейс Росликовс, CEO, Impaya.

За что блокируют мерчант-аккаунты - Виктория Ивахно, СEO, SBSB.

Бывает ли быстрый онбординг и где его искать? - Назар Иванченко, Business Dev. at Turbapay.

Как минимизировать количество чарджбеков - Ден Мельников, COO at Paycore.io - Payment Hub & Payments Platform.

Александр Табачников - модератор, COO, TURBAPAY

Присоединяйтесь 2 декабря в 15:00